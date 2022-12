A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusának jogelődjeként még a Kaposvári Egyetem és a Križevci Mezőgazdasági Főiskola kötött megállapodást 2020-ban, és a projekt most lezárult. A konzorcium vezetője a Križevci Mezőgazdasági Főiskola volt, és a teljes költségvetés 286 ezer eurót tett ki. Ennek keretében megújították a kaposvári campus lótenyésztő és lovassportszervező alapszakának tantervét és az oktatás eszközparkját. A tananyagok és a kurzusok anyagai magyar, horvát és angol nyelven készültek, hogy a hallgatók számára könnyen érthetőek legyenek a határon túl is, mondta Bokor Árpád, a MATE egyetemi docense.

A lovasterápia szakon olyan szakembereket képeznek, akik a gyógypedagógiai lovaglás és a lovas pszichoterápia terén is megállják a helyüket. A pályaszolgálati alapismeretek kurzuson résztvevők elsajátíthatják az olimpiai lovas szakágak, a díjlovaglás, a díjugratás és a lovastusa rendezésekor felmerülő feladatok megoldásának módszereit. A lovasturizmus tananyag a lovastúrákról és hagyományőrző magyar és horvát lovas bemutatókról is tartalmaz ismereteket. A lovas ágazat jövedelmezősége a ló teljesítményétől függ, ezért a genetikai háttér mellett a szakszerű tartásról és takarmányozásról is tanulhatnak az érdeklődők.

Eszközre is jutott

A támogatásnak köszönhetően vásárolt eszközök is elősegítik az oktatást. Az életnagyságú lómodell igazi szemléltetést nyújt, a mérőeszközökkel az istállók klímáját, higiéniáját lehet monitorozni. A beszerzett szívritmusmérővel mind a ló, mind a lovas edzettsége és teljesítménye mérhető. A pályázati forrásból 15 teljes lófelszerelést is tudtak vásárolni. A projektben a hippológia (lovakkal foglalkozó tudományág) tantermet is bebútorozták.