Az eset a badacsonylábodihegyi strandon történt, ahol az esős időben a borjú mérető vaddisznó kereste az élelmet feltúrva a strand füvét. A videót készítő férfi arról számolt be, hogy az állat a víz felől érkezett, majd amikor udvariasan kitessékelte a területről arra is távozott. A férfi posztjában kiemelte: a parti nádasok tele vannak vaddisznóval. A túlszaporodott állomány és az egyre fogyó élőhelyek miatt a vízparti nádasok jó búvó és táplálkozó helyet jelentenek a vadaknak. A férfi arra kéri a balatoniakat, hogy naplemente után vigyázzanak a partszakaszokon.

Az eset nem egyedi, legutóbb nyáron számoltunk be róla, hogy kisebb kondát fotóztak a Balatonban. Júliusban fürdőzők kaptak lencsevégre néhány önfeledten mártózó vaddisznót. Az állatok egy balatonmáriafürdői strand közelében kocogtak át a lejáró előtt.

Ahogy arról korábban is hírt adtunk a Balatonnál - élő víz lévén - nem ritka vendégek a vadon élő állatok. Legutóbb a rendőrség drónnal segített a Balaton Felvidéki Nemzeti Park munkatársainak az állatok tartózkodási helyének feltérképezésében. Arról pedig már többször beszámoltunk, hogy a nyaralókhoz is be-be térnek a szarvasok, őzek, s olyan is volt, hogy a vaddisznók riogatták a járókelőket.

A Balatoni Szövetség évek óta küzd azért, hogy megoldást találjon a problémára. S továbbra is csak a szándék van, no meg a probléma, ami évről-évre előjön.