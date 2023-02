Jövő hét elején Horvátországba utazik Biró Norbert, a közgyűlés elnöke, jelentette be az egyik napirendi pont tárgyalásakor. Utazásának célja, hogy találkozzon a határon túli magyar kisebbség vezetőivel, mert a somogyi és a baranyai önkormányzat bevonásával közösen alkotnak fejlesztési terveket, és egyeztetnek az együttműködés lehetőségekről. Tudomása szerint miniszteri szinten is megegyeznek a határon átnyúló uniós programokról, az Interregről, ami előre lendítheti a határmenti régiók fejlődését.

A közgyűlés két tartózkodással fogadta el a Somogy Vármegyei Önkormányzat és hivatala 2023. évre tervezett költségvetését, melyet hiány nélkül, több mint 2,3 milliárd forintos főösszeggel terveztek meg. A kiadások között kiemelt helyen szerepelnek a jelentősen megemelkedett közüzemi díjak előirányzatai. Január elsejétől az elektromos áram ára a nyolcszorosára emelkedett, a gáz ára pedig a szolgáltatóval kötött megállapodásnak megfelelően kétszeresére nőtt, sőt a lejáró a gázszolgáltatási szerződés miatt akár további emelés várható. Folytatódik a Vármegyeháza és a volt levéltár felújítása, hangzott el a közgyűlésen.

Fotós: Lang Róbert

A képviselők a költségvetés elfogadását követően döntöttek a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány névváltozásáról, mely a hatályos jogszabályok szerint Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Alapítványra módosult. Emellett beszámoltak az önkormányzat tavalyi nemzetközi tevékenységéről és idei terveiről. Kiemelt feladatként határozták meg a Hargita megyei kapcsolat szorosabbra fűzését, valamint a többi testvérmegyével történő együttműködés folytatását.

A somogyi identitást erősítik a pályázatokkal

A költségvetésben szerepelnek a vármegyei önkormányzat és a települési önkormányzatok közös pályázatai is. Jelenleg ez 50 még futó TOP-os pályázatot érint, és mintegy 150 TOP Plusz-os pályázatot tartalmaz. A költségvetésben helyet kapott egy somogyi identitást megerősítő pályázat is, ennek segítségével rendezvényeket tarthatnak a települések. A „Somogyban biztonságban” című pályázatnak köszönhetően egy kisbusz beszerzését támogatták a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság számára. A képviselők elfogadták a Somogy Vármegyei Önkormányzat és hivatala közbeszerzési szabályzatainak módosítását, illetve az idei közbeszerzési terveit is.