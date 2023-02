Idegen tollakkal ékeskedni, más bőrébe bújni nem is olyan egyszerű. Erre akkor is rájöhetünk, ha csupán olyan egyszerű és mókás okból kifolyólag próbálunk másnak tűnni ahhoz képest, akik valójában vagyunk, mint a farsang.

Most, hogy hivatalosan is áll a bál, gyereknek és felnőttnek is fejtörést okoz, hogy milyen legyen a maskara, ami kellően poénos, eredeti, amiben az is jól érzi magát, aki felölti, és azoknak is tetszik, akiket a jelmez viselője el akar kápráztatni. A fantázia és a kézügyesség kérdése talán már kevéssé mérvadó a farsangi időszakban, mióta tökéletesre szabott álcákat lehet vásárolni, kölcsönözni. Aki készült már farsangra, az ennek ellenére is tisztában van vele, hogy igenis kőkemény munka megtalálni a megfelelő hacukát, mert valami tudatalatti vezérelv alapján azért mégiscsak próbálunk olyasvalakit vagy valamit megformálni, akivel vagy amivel azonosulni is tudunk.

Biztosan nem véletlen, hogy gyerekként a kislányok zöme csakis királylányöltözékben tudja elképzelni magát, és talán annak is lehet alapja, hogy ugyanezek a kislányok pár évvel később szexi pomponlányként pózolnak. Végül eljön sajnos annak az ideje is, amikor a legjobb megoldásnak az tűnik, ha az egykori királylány boszorkányruhát ölt, szigorúan a farsang kedvéért. Az átváltozás, a megjátszás dolga nem is annyira problémamentes feladat. Képzeljük csak el, mennyi energiájába telhet egy állandó mímelőnek koronával a fején folyamatosan farsangot színlelni, miközben már mindenki unja a mulatságot...