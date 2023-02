Gyuricza Csaba, a MATE rektora a keddi sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy 2,3 milliárd forint értékben energetikai felújításokat végeznek a kaposvári, a gödöllői, a keszthelyi és a szarvasi campuson. A somogyi megyeszékhely campusán az új tanügyi épületet modernizálják. Mind a négy campuson egymilliárd forint értékben jelentősen megújul a gyakorlati oktatást segítő digitális infrastruktúra és hibrid oktatásra alkalmas termeket is létrehoznak. Az infrastrukturális fejlesztések mellett az egyetem 400 egyetemi polgár digitális készségfejlesztésére irányuló oktatásokat is fog tartani. A felújításokkal és fejlesztésekkel várhatóan 2026 április végére végeznek.