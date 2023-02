Rekordszámú diák vett részt a Széchényi Ferenc Gimnázium angolversenyén: az első fordulón 97 iskola csaknem 1700 tanulója bizonyította felkészültségét. A somogyiakon kívül budapesti, miskolci és győri fiatalok is írtak tesztet, illetve esszét, a megméretést 19. alkalommal szervezték meg.

– A verseny minden évben nagy népszerűségnek örvend a 9. és 10. osztályosok között – közölte Csokor Réka intézményvezető. – Az idén azonban szinte megduplázódott a jelentkezők száma, mely átlag ezer körül mozgott az előző években.

A diákok nagy része sikeresen teljesítette az első fordulót, az idén is a gimnázium angoltanárai állították össze a feladatokat. A versenyt két kategóriában rendezték meg, s a legjobb 25–25 angolos jut majd az országos döntőbe, amelynek május 26-án a barcsi Széchényi-gimnázium ad otthont. Csokor Réka közölte: a verseny idén is a Nemzeti Tehetség Program pályázati forrásából valósul meg. Így a döntőbe jutott versenyzők a könyv- és tárgyjutalmakon kívül ingyen vehetik igénybe a kollégiumi szálláshelyeket, s étkezést is kapnak.

A barcsi gimnázium tanulói a harmadik helyet szerezték meg az országos Euroscola versenyen, s 26 másik ország diákjaival együtt elutazhatnak a strasbourgi Európai Parlamentbe. A barcsi fiatalok 2015 és 2017 után harmadik alkalommal nyerték el a lehetőséget, hogy megismerjék a parlament működését. Az Európai Parlament nagykövetiskolái közötti országos vetélkedőn résztvevő csapat tagjai: Bosznai Gréta, Fuisz Emese, Gruber Gréta, Gruber Rebeka, Oblián Veronika, Tulézi Zsolt és Neumüller Regina.