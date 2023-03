Húsz év után ad ismét otthont Kaposvár az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Agrártudományi Szekciójának. A jövő agrárszakmai elitjét fogadó rendezvényre 23 magyar felsőoktatási intézményből 284 pályamunkát neveztek, melyeket 29 szakmai tagozatban mutatnak be a hallgatók április 4–6-a között.

Pető Lilla végzős osztatlan agrármérnökhallgató is minősült az áprilisi OTDK-ra. – 2027-től betiltják a ketreces baromfitartást az Európai Unióban – mondta el a hallgató. – Az első kutatási témámban azt állapítottam meg, hogy a tojótyúkok jobban szeretik az alsó tojófészket, a viselkedésminta a földön fészkelő ősi dzsungeltyúkhoz közelebb áll. Hozzátette: a másik kutatási témájában arra világított rá, hogy nem a barna, hanem a fehér színű tojás az ősi tojásszín.

Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora szerint a magyar gazdasági-társadalmi-politikai élet krémje részt vett korábban az OTDK-n. – Határon túli hallgatók is bemutatkoznak majd pályamunkáikkal, kiemelt szerepet kap a digitalizáció és a robottechnika – mondta el Gyuricza Csaba. – Az egyetem célja, hogy a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye között legyen, az elmúlt két évben már száz helyet sikerült előre lépniük.

Sütő Zoltán professzor, a konferencia ügyvezető elnöke elmondta: tavalyhoz képest 15 százalékkal több, összesen 284 pályamunka érkezett 29 szakmai tagozatban, a dolgozatok 52 százalékát MATE-s hallgatók nyújtották be. A Guba Sándor Emlékverseny díjazottjai, harminc diák is részt vehet az OTDK-n.