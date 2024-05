A készítmény fajtájától, az összetevőktől és a mennyiségtől is függ, hogy a patikában készített gyógyszerekért mennyit kell fizetni. Szabó Péter Balázs lengyeltóti patikus, a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke érdeklődésünkre elmondta, sokan meghökkennek, amikor hallják a végösszeget, de még az emeléssel is csupán feleannyiba kerül a magisztrális készítmény, mint a gyári változata.

– Legalább tíz éve kérte a szakma az államtól, hogy változzanak a készítős termékek díjai, mert az azért kapott pénz nem fedezte a ráfordított időt és a költségeket

– hangsúlyozta Szabó Péter Balázs. – Ehhez a patikában fenn kell tartani egy labort, ahol a gyógyszerész kiméri a pontos mennyiséget, összekeveri, ha olyan a készítmény, akkor megvárja, amíg kihűl. Ezután adagolni kell, csomagolni és elhelyezni a szignatúrát, valamint azokat a „matricákat”, melyek jelzik, hogy a termék bontatlan. Vannak olyan munkafolyamatok, melyek tíz perc alatt megvannak, de eltarthat több mint egy órát is – mondta.

Korábban ezért pár száz, vagy néhány tíz forintot számítottak fel a gyógyszertárak, ezért is sürgették azt többen, hogy emelkedjenek a díjak.

Szabó Péter Balázs arról is beszélt, unikális dolognak számít Európán belül az, hogy a patikákban készítenek el gyógyszereket. – Ez egy komoly szakmai munka, melyre büszkének kell lenni, hiszen nem tömegterméket készítünk, hanem egyedit, betegre szabottat – emelte ki. – A legtöbb országban már csak a gyárban elkészített termékeket lehet értékesíteni. Ausztriában azonban némelyik patika külön engedéllyel rendelkezik, hogy magisztrális készítményt is csinálhasson és eladhasson – tette hozzá.

Legalább tíz éve kérték, hogy változtassanak a készítős termékek árain

A Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke elmondta, az emeléssel még mindig nem a valódi árat kérik el, ennél magasabb is lehetne a magisztrális díj. Azok a készítmények, melyek tb-támogatottak, fél áron vannak, ezért azoknál a magisztrális díj összege sem olyan magas.

Gyöngyösi Benjámin gyógyszerész megkeresésünkre úgy fogalmazott, nevetségesek voltak a készítős termékek díjai. A néhány száz forint már jó ideje nem fedezte a gyógyszerész óradíját.

A patikus arról is beszélt, az idősebb orvosok gyakrabban írnak fel a betegeknek magisztrális gyógyszereket, a fiatalabbak már kevésbé, ők inkább a gyári készítésűt ajánlják. Hozzátette, úgy tapasztalja, hogy az elmúlt években látványosabban csökkent a készítős gyógyszerek mennyisége. Régebben a patikákban egy gyógyszerész és asszisztens csak a magisztrális termékekkel foglalkozott, manapság viszont ez már nem jellemző.