Szükség is van az új intézményekre, mert a KSH gyűjtése szerint tavaly héttel több gyereket írattak be bölcsődébe, mint amennyi szabad férőhely volt. Kaposfőn is egyre több szülő igényelte a napközbeni ellátást, hogy minél előbb vissza tudjanak menni dolgozni. Ábel Melinda, a település polgármestere elmondta, korábban nem volt bölcsőde a településen, egy pályázatnak köszönhetően teljesen újat tudnak építeni. A 380 millió forintos fejlesztés részeként hétszemélyes minibölcsődét és háromcsoportos óvodát alakítanak ki. A munkálatokkal várhatóan még idén végeznek a szakembernek. Ábel Melinda kiemelte, fontos, hogy helyben legyenek a gyerekek és ne más településre vigyék el őket a szüleik.

Mezőcsokonyán most is van minibölcsőde, a gyerekekkel jelenleg az óvodában foglalkoznak. Hamarosan azonban új és nagyobb helyre költözhetnek a 0 és 3 év közötti gyerekek.

Ballér Péter polgármester elmondta, csaknem 185 millió forint támogatásból, a falu központjában húztak fel egy 28 gyermek ellátására alkalmas intézményt. – Célunk, hogy a szülők a helyi bölcsődébe adják be gyermeküket – hangsúlyozta. Az intézmény azonban nemcsak mezőcsokonyai gyerekeket fogad be, hanem más településekről érkezettek is.

A somogyi városokban is több lett a bölcsődei hely. Marcaliban tavaly ősszel bővítették és korszerűsítették az intézményt. Sütő László, a település polgármestere megkeresésünkre elmondta, a városban több lett a munkahely és a szülők is jelezték, hogy vissza szeretnének menni dolgozni, ezért is vágtak bele a fejlesztésbe. A bölcsődébe zömében marcali gyerekek járnak. Tabon is igényelték a szülők a pluszhelyeket, ezért tavaly év végén bővítettek is. Jelenleg kétszer annyit, összesen 24 gyermeket tudnak ellátni.

Fotó: Lang Róbert

Zamárdiban beteltek, Kaposvár épít



Zamárdiban azonnal megtelt a 12 kisgyermek ellátására alkalmas, újonnan felépült bölcsőde. Csákovics Gyula polgármester érdeklődésünkre elmondta, a fejlesztéssel három új munkahelyet is létre tudtak hozni a városban. Hozzátette, a szülők részéről lenne még igény bölcsődei helyekre, egyelőre azonban nem tudnak bővíteni.

Kaposváron azonban van lehetőség fejlesztésre, erről nemrég egy sajtótájékoztatón számoltak be. Az eseményen elmondták, az Irányi Dániel utcai tömbbelsőben építik fel az önkormányzat új intézményét. A vármegyeszékhelyen jelenleg 280 gyermek befogadásának lehetőségével öt bölcsőde működik, összesen 97 százalékos kihasználtság mellett.

Az új kaposvári intézmény négy csoportból, két gondozási egységből áll majd. Melegítőkonyhát és belső parkolót is építenek hozzá. Az épületet napelemekkel, valamint hőszivattyús fűtéssel látják el, és akadálymentesítik is. Kaposváron 30 éve nem épült új bölcsőde.