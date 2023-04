Fussatok, bolondok! – hangzott el a szpíker szájából miközben elrajtolt a félmaraton mezőnye az első alkalommal megrendezett Bolondok Aranya elnevezésű futóversenyen, a Bárdudvarnok mellett található Petörke-völgyben. A rendező, FUTaMÉRŐ Sport és Kulturális Egyesület, logisztikai partnerével, a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezreddel közösen bár első ízben szervezett nagyszabású versenyt, de minden bizonnyal nem utoljára, ugyanis minden igényt kielégítő, remek hangulatú rendezvényt tudhatnak maguk mögött. Ehhez a jó érzékkel megválasztott, csodás környezet és a sportoláshoz kiváló időjárás is hozzájárult.

– A verseny nevének ötletét az adta, hogy amatőr futóként gyakran megkapjuk: fusson, aki bolond, így kézenfekvő volt a Bolondok Aranya elnevezés és az április elsejei időpont – tudtuk meg a futás egyik szervezőjétől, Pintér Beátától. – A verseny szlogenje: futóknak futóktól. Régi elképzelésünk vált valóra, egy olyan nagyszabású sportesemény megszervezése, amely kizárólag a futókért jött létre. Azzal az elvvel, hogy a távok között mindenki, korosztályról függetlenül találja meg számára a megfelelőt, legyen amatőr vagy profi sportoló, mert véljük, csak a futók tudják, látják, mi kell egy jó hangulatú, de kemény versenyhez. Emellett szerettük volna megszólítani a családokat is, így a legrövidebb távot úgy alakítottuk ki, hogy az a gyerekek számára is könnyedén teljesíthető legyen, egy a csodaszép környezetben, ahol a kirándulásra, horgászatra is lehetőség nyílik.