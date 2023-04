Már a legelső napon be kellett kapcsolni a jégelhárító rendszert Somogyjádon.

– Négy órán át működtettük április 15-én a talajgenerátort – mondta Kovács Zsolt, aki ötödik éve kezeli a francia elv alapján működő rendszert. – Egy applikáción keresztül kapjuk a jelzéseket, a tavalyi szezonban 60 alkalommal kellett a berendezést elindítani.

Kovács Zsolt kiemelte: ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami feláramlik a felhőkbe, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét. – A jégesők előfordulásának valószínűsége nem zárható ki teljesen a rendszer működtetésével – jegyezte meg Kovács Zsolt –, de a lehulló jégszemcsék mérete kisebb lesz.

1998 óta kezeli a talajgenerátort Szőlősgyörökön Csiga Zoltánné. – Tavasztól őszig 24 órás felügyeletre van szükség – mondta el a szőlősgyöröki nyugdíjas. – A talajgenerátor a kertünkben van és a család minden tagja tudja kezelni. A tapasztalatok szerint április második fele és a május a legmozgalmasabb, sokszor éjjel is be kellett kapcsolni a generátort ebben az időszakban, akár több órára is. – Fontosnak tartjuk a rendszer működtetését – jegyezte meg. – Szőlőtermesztéssel foglalkozunk és érdekünk megvédeni a helyi és környékbeli gazdák mellett a saját termésünket is.

A jégverést teljesen kizárni nem lehet, de a jégszemcsék méretét mérsékli a rendszer.

Egy forint harminchármat óvhat meg

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Vármegyei Igazgatóságának tájékoztatása szerint Somogyban hatvanhárom kézi és négy automata rendszer működik. A működtetéshez az Agrárminisztérium a Kárenyhítési Alapból országosan évi 1,5 milliárd forintot biztosít. Az előzetes számítások szerint minden, a rendszerre fordított 1 forint 33 forint éves termelési értéket óv meg, éves szinten ez 50 milliárd forint megmentett termelési értéket jelent. 2017-ben, az utolsó évben, amikor még nem működött az országos lefedettségű jégkármérséklő rendszer, közel kétszer ekkora, összesen 72 ezer hektárnyi mezőgazdasági jégkárt jelentettek a gazdák.