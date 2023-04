Szép rendben sorakoznak a megpatkolt tojások Hanzel Csanád műhelyében a polcokon: vannak köztük fehér kacsatojások, de tyúk-, liba-, fácán- és még emu- és strucctojás is található a somogyvári portáján. A porta lakója a garázsát alakította át műhellyé, bennünket is ott vezetett be a tojáspatkolás titkaiba. – Először meg kell tisztítani, zsírmentesíteni a tojásokat, majd kifújom és csak ezután kezdődhet a minták rajzolása – mutatta az alkotás folyamatait a tojáspatkoló.

– Ólomlemezekre rajzolok szabad kézzel mintákat, sohasem használtam sablonokat – mondta Hanzel Csanád. – Nem csak patkót, de virágot, termésdíszeket, állat- és emberfigurákat is készítek. Egy ablaktörlőmotorral meghajtott fúróval rögzítem a mintákat a tojásra, gombostűméretű szegekkel.