Az országos bajnokságon az olimpiai szintek mellett a világbajnoki indulás áll a középpontban; a júliusi fukuokai vb-re tavaly március óta pályázhatnak az úszók, ha most kellene zárni a nevezést, 24 magyar utazhatna Japánba. A kapitány meglátása, hogy túl sokan már nem csatlakoznak a világbajnoki kerethez.

– Szeretnék látni országos csúcsot Kaposváron, de mondjuk az kevésbé elképzelhető, hogy férfi 200 pillangón rekord születik, bár Milák Kristóf esetében sohasem lehet tudni semmit – fogalmazott a szövetségi kapitány. – A csúcsok mellett nagyon kíváncsi vagyok a fiataljainkra, leginkább azokra, akik tavaly a korosztályos és a felnőttvilágversenyeken is bizonyítottak már. Mindannyian vártuk már az ob-t, igazi versenyszaga van minden bajnokságnak, annak, amelyiket vidéken rendezzük még inkább, hiszen ilyenkor esténként nem mehetnek haza az úszók. Hazajárunk Kaposvárra, engem már vár a lángosos a piacon, de feltalálom magam máshol is.

A megméretést Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke nyitotta meg. Ezt követték a délutáni döntők. A 200 méteres férfi vegyesúszás B döntőjében a kaposvári Kováts Alex az első helyet szerezte meg. A 100 méteres férfi gyorsúszásban Milák Kristóf nem okozott túl nagy meglepetést, ő állhatott a dobogó legfelső fokára, míg a siófoki Németh Nándor a második lett. A B döntőben a Kasis Harsányi Mátyás szintén ezüstérmes lett. A 100 méteres férfi mellúszás B döntőjében Kardos Dániel a hetedikként ért célba. A női szám döntőjébe a kaposvári olimpikon, Halmai Petra a negyedik legjobb idővel került be, azonban 1:08.83-as idővel a dobogó második fokára állhatott fel. Testvére, Halmai Blanka a B döntőben a negyedik helyet szerezte meg.

A részletes eredmények itt érhetők el.

Jól szerepeltek a kaposváriak is

Már az első nap is remek hazai eredményeket tartogatott, hiszen a rendező, Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója, Halmai Petra második helyen zárt a nők 100 méteres mellúszó számában, míg testvére, Blanka a B döntőben a negyedik pozícióban végzett.

– Őszintén megvallva soha, egyetlen eredményemnek sem örültem annyira, mint ennek a második helynek – fogalmazott Halmai Petra. – A felkészülésen, nem szépítsük pocsék volt, így szívem szerint el sem indultam volna az országos bajnokságon, sok számtól vissza is léptem. Ezért is lepett meg, hogy 1:08-as idővel zártam a futamot, még úgy is, hogy a reggeli úszás jól esett, nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog. Köszönöm a szüleimnek, a húgomnak és magamnak ezt az ezüstérmet és ezt az időt.

A kaposváriak úszója tehát meglepte magát, s ahogy fogalmazott talán mást is az időeredményével, amihez már nincs olyan messze az olimpiai szereplést érő A szint.

– Százon a két másodperc azért sok – tette hozzá a legutóbbi, tokiói ötkarikás játékokon vízbe ugró mellúszó. – Egyelőre nem szeretnék nagyon előre menni, most az országos bajnokságra koncentrálok, aztán elgondolkodom azon, hogy mi lesz a továbbiakban. Mentálisan nem voltam jó állapotban az elmúlt időszakban, próbáltam magam összeszedni, ami sikerült is a versenyt megelőző estére.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola növendékei a váltóban is kitettek magukért, hiszen a 4x100 méteres mix vegyes-, és az ugyancsak 4x100 méteres mix gyorsváltójuk is bekerült a döntőbe, ahol előbbi a hatodik, míg utóbbi az ötödik helyen csapott célba. Emellett Kováts Alex megnyerte a 200 méteres férfi vegyesúszás B döntőjét 2:04.23-as idővel, ami az A döntőben egy előkelő ötödik helyet ért volna, míg 50 méter háton második lett, ugyancsak a B döntőben. A férfi 100 méteres gyorsúszásban – melyet a kaposvári Virth Balázs tanítványa, Milák Kristóf nyert, míg másodikként a siófoki Németh Nándor ért célba – Harsányi Mátyás a B döntőben a második helyet csípte el. Kardos Dániel pedig hetedik lett a férfi 100 méteres mellúszás B döntőjében.