Kopasz Árpád arról is beszélt, hogy több újdonsággal is várják az érdeklődőket. Informatikai fejlesztések valósultak meg az elmúlt hónapokban és több új tárgyat is sikerült beszerezniük. A gyerekek nagy örömére egy virtuális eszköz segítségével a hajóval át lehet siklani Balatonboglárról az északi partra.

– Megújultak a tárgyi emlékeink – mondta a múzeum vezetője. – Szorosabb lett a kapcsolatunk a Balatoni Hajózási Zrt.-vel. A társaságtól régebbi híresebb hajók padozatát és használati dolgokat kaptunk meg. Mentőgyűrűkkel és jégvágó eszközökkel is gazdagodott a gyűjteményünk – tette hozzá Kopasz Árpád.

A szezonnyitó eseményen nyílt meg Sörös Rita szobrászművész „Nagy utazás” című kiállítása, amelynek nagy részét egész évben meg lehet majd tekinteni.