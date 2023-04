Másfél évszázados történet

A Balaton csavargőzös az első ilyen típusú hajó volt a Balaton vizén. Előtte a szintén gőzhajtású, ám lapátkerekes Kisfaludy teljesített szolgálatot. A manapság múzeumként üzemelő vízijármű 1872-ben épült, és 1873 március 2-án kezdte meg szolgálatát a vizen. A mostanra szárazon álló hajó Balatonboglár és Révfülöp közt közlekedett menetrendszerűen egykoron. A feladata személyszállítás, teherszállítás volt, de egy ideig postahajóként is működött. Ez utóbbi azért is érdekes, mert ennek hajónak egy saját bélyege is volt. Ez mára akkora ritkaság, hogy értéke elképesztően magas, akár négy millió dollár is lehet, egy közelmúltbeli aukciót alapul véve.

Az indulást követő öt év múlva a részvénytársaság mely üzemeltette, csődbement. Így a Csavargőzös elkerült a Dunára és vontatóhajó lett belőle. Ott szolgált tisztességgel 106 éves koráig, majd kivonták a forgalomból. Ezt követően ajánlották fel Balatonboglárnak, ahol mind a mai napig a város ékessége és emblematikus látványossága.