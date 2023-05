Galéria 58 perce

Bűnmegelőzési programot tartottak Csomában

Kaposvár környéki kistelepülésekre érkezett kedden és szerdán a bűnmegelőzési kisbusz. Nem árt a felvilágosítás, mert faluhelyen is egyre terjednek az online csalások. A vidéki kisnyugdíjast ma már Kongóból is felhívhatják a csalók, és az is előfordult, hogy valaki három fényképre elutalt milliókat, mert azt hitte, hogy így autót vagy traktort vehet.

Bűnmegelőzési program Csomában Fotók: Muzslay Péter

