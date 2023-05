Első alkalommal tartotta Siófokon már harminc éve hagyományos szezonindító turisztikai fórumát a KISOSZ Somogy Megyei Szervezete. Az összejövetelen elsőkézből, a hatóságok munkatársaitól kaptak hasznos információkat foglalkoztatásról, népegészségügyi előírásokról, adózásról. És ismét a legégetőbb kérdések kerültek terítékre, mint az idei nyártól bevezetésre kerülő kötelező adatszolgáltatás kérdése. A vendéglátók egyetértenek abban, hogy felesleges pluszteher számukra a napi forgalmukról adatokat továbbítani a Magyar Turisztikai Ügynökség felé. Úgy látják, hogy majdnem egy plusz ember kell ahhoz, hogy eleget lehessen tenni a kötelezettségnek. Erre pedig alkalmazottat találni úgy, hogy felszolgálót sem igen kapnak, igencsak lehetetlen küldetésnek tűnik. - Itt már nem csak az online számítógépet kell ütni, hanem egy szoftvert is kell kezelni, egy számítógépet, amiben be kell írni az áru megrendelését. Azt is, hogy a vendég milyen sört kért: csapoltat, vagy üvegeset. Különböző alkategóriák vannak, amelyekbe be kell sorolni az eladott árut. A vendéglátósok azt nehezményezik, hogy minimum egy fél műszakos munkatársra lenne szükség ennek kivitelezésére, mondta Kertész Rezső, a KISOSZ Somogy Megyei Szervezetének elnöke. A szakma egy része, főleg a mikro- és családi vállalkozások vezetői 60-as éveik felett járnak, ők ezzel már nehezebben birkóznak meg, tette hozzá. A fórumon megoldásokat is ajánlottak a vállalkozóknak erre, hiszen bemutattak egy olyan applikációt, amit okostelefonra is lehet telepíteni, és azt is, hogyan lehet szoftvert bérelni az adatszolgáltatásra.

Harminc éve hagyomány már a fórum.

Fotó: Kovács Tibor

Már-már állandó probléma a foglalkoztatás kérdése, éppen ezért és a növekvő adminisztrációs terhek miatt félő, hogy üzletek sora zárhat be a következő években. - Többen is mondták azt, hogy ezt a szezont még végigcsinálják, de jövőre bérlőt keresnek. Csak a nehezített feltételek mellett, az üzletek bérbeadása is nehezebb lesz, mondta Kertész Rezső.

Lasszóval is alig találnak pincért

A foglalkoztatást az is nehezíti, hogy egyes szolgáltatók drágábban adják az energiát azoknak a vállalkozásoknak, amelyek statisztikailag nem számítanak kisvállalkozásnak. Ezért nem is tudnak annyi szezonmunkást felvenni, amennyire szükség volna, így vagy munkaerő közvetítőn keresztül alkalmaznak dolgozókat a szezonban, vagy sehogy.

De inkább ez utóbbi a jellemző, hiszen nagyon kevés az olyan munkavállaló, aki tud és akar is dolgozni. - A konyhán úgy néz ki megvagyunk, de felszolgáló problémánk van, mondta Gere Károly, a Puli Kisvendéglő tulajdonosa, aki néhány nappal a szezonkezdet előtt, még tanácstalan az üres álláshelyek feltöltését illetően. Azt mondta, nehezen lehet olyat találni, aki dolgozni szeretne. - Aki jó, az már külföldön dolgozik, akik itthon vannak azoknak nem tetszik a munkaidő, hogy hétvégén is dolgozni kell, sőt inkább akkor van nagy forgalom, tette hozzá.

Illusztráció

Fotó: L.R.

Árat kell emelni idén is

A KISOSZ siófoki fórumán elhangzott: a vendélgátók kettős nyomás alatt vannak: a beszállítók és a fogyasztók által is. Előbbiek az árak folyamatos változtatásával, áremelésre kényszerítik az üzleteket, idén nyáron 20-30 százalék is lehet ennek mértéke. - A vendégek pedig joggal tehetik fel a kérdést, hogy miért kerül nálunk többe egy pohár sör, mint Ausztriában, ha ugyanonnan szerezzük be az árut?! Nem kell csodálkozni az árakon, ha valaki megnézi az étolaj árát, vagy éppen a margarinét, minden alapanyag jelentősen megdrágult és az energiaárakról még nem is beszéltünk, húzta alá bevezetőjében Kertész Rezső.