Felszerelés és szakképzett oktatók hiánya miatt nem valósulhat meg a javasolt éves negyven tanóra, amelyben az önvédelem kerülne a testnevelésórák középpontjába. Ezt a hipotézist támasztja alá a tanító szakos Gaál Zsombor kutatása. A fiatalember a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán rendezett műhely-konferenciáján először a küzdősportokhoz való kötődéséről beszélt, majd arról beszélt, hogy milyen meghatározó értékeket kaphatnak a gyerekek, ha önvédelmi sportot űznek.

– A harcművészet célja az önvédelem készségszintű elsajátítása mellett a személyiségformálás, a megfelelő erkölcsi magatartás. A kisiskolások számára meghatározó a küzdeni akarás, motiváltság szempontjából, amelyek a tanulásban is lényegesek. Más sportágakban is megtanít a dicsőséges győzelemre és az emelt fővel, sportszerűen elszenvedett vereségre is – mondta Gaál Zsombor, aki tizenegy éve foglalkozik küzdősportokkal. A legtöbb harcművészetet kipróbálta már a dzsúdótól kezdve a thaiboxon keresztül a kyokushin karatéig.

– Mindegyik küzdősport az ellenfélnek való tiszteletadással, meghajlással kezdődik, és ezzel is ér véget. Az önvédelmi sportok egymás tiszteletére is megtanítanak. A keleti harcművészetekkel ha megismerkednek, fegyelmet, akaraterőt, tiszteletet tanulnak, és jó, ha ezekkel tisztában vannak és el tudják sajátítani ezeket a fontos erényeket.

Koordinációs és kondicionális szinten is rendkívülien tudunk fejlődni általa. Ezen kívül a mai világban lényeges, hogy tudjuk megvédeni magunkat. Emiatt lányoknak is ajánlanám, mert őket többféle veszély fenyegeti – mondta a tanító szakos fiatalember, aki szerint jó lenne legalább azt elérni, hogy szakkörszerűen délutánonként vagy szakedzőket hívva megvalósulhatnának a küzdősportra irányuló tanórák.

Kicsiknek és nagyobbaknak mást ad

Az általános iskola első négy osztályában a küzdőfeladatoknak játékként kellene megjelenniük, az ötödik-hatodik osztályban már küzdősportként lehetne ismerkedni a birkózás, a dzsúdó és a karate alapjaival. Gaál Zsombor kutatási eredményei alapján 87 megkérdezettből csupán ketten nem tartották fontosnak a küzdősportok bevezetését a testnevelésórákon. A megkérdezettek alig negyede nyilatkozott úgy, hogy iskolájukban megjelent a küzdősport a testnevelés kapcsán. A megkérdezettek csaknem ötöde tudta, hogy a kerettanterv szerint az általános iskolák felső tagozatán évi negyven óra javasolt az önvédelem témakörében, tehát minden tanítási héten egy.