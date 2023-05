Az előző évek hagyományait követve ebben a hónapban ismét megszervezte a tavaszi kormánytisztviselői véradást a Somogy Vármegyei Kormányhivatal.

Kollégáink most is bizonyították segítőkészségüket, hiszen összesen 132-en adtak vért Kaposváron, Nagyatádon és Siófokon. Most is ragadós volt a jó példa, többen voltak a véradók között olyanok, akik először ültek a véradószékbe.