Petró László kaposvári lelkipásztor lapunknak elmondta, a korábbi fenyvesi gyülekezeti táborok helyett kínálták most a néhány napos programot. Petró László kiemelte, ugyan a templomban vasárnaponként találkoznak egymással a gyülekezeti tagok, de egymás életében annyira nincsenek jelen. – A gyülekezeti táborok, illetve hétvégék ezen igyekeznek segíteni – hangsúlyozta a lelkipásztor. – Csaknem százan vettünk részt a háromnapos eseményen, ahol azt a témát dolgoztuk fel, hogyan kezeljük, ha megfáradunk a munkában. Amikor tudatosan nyugalmat akarunk, akkor magunk körül lecsendesítünk mindent, az pedig nagy feltöltőerővel bír – tette hozzá.

A gyülekezeti hétvégét kulturális programok is színesítették. Váncsa Gábor színművész Szent Ágoston életét mutatta be, Kardos-Horváth János, A Dal 2021 nyertese koncerttel kedveskedett a résztvevőknek.