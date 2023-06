Nyaralás előtt adódhat a kérdés, mi lehet az útipoggyászban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert lehet kivinni és behozni az országba. Milyen engedélyeket kell beszerezni, ha például a házi kedvenc sem marad otthon?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint, ha valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. Vannak azonban olyan áruk, melyek engedélyhez kötöttek. Veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajokat, azok élő és élettelen egyedeit, valamint a belőlük készült termékeket, ideértve a vadásztrófeát és a preparátumot is tilos behozni és kivinni. Engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság, és akár hároméves szabadságvesztés is kiszabható. Az unión belül a házi kedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Az unión belül a jövedéki termékek – például alkohol, cigaretta, üzemanyag – nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélynek nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozás vonatkozhat rájuk. Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani.