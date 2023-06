Ha végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár… – szól a Pancsoló kislány örökzöld slágere. Sokan mégsem a vízpartot és a pihenést választják a szabadságuk alatt, inkább a kihívásokért élnek-halnak. A szó szoros értelmében! Egy bútor összeszerelése, egy ereszcsatorna kitisztítása, vagy a nyári ízek télire tartósítása is lehet próbatétel, hiszen potenciális veszélyeket rejthet magában minden tevékenység.

Aki belekezd egy nagyobb lakásfelújításba, még nagyobb küzdelmet vállal. Az elmúlt időszakban igencsak sokan nevezték ki magukat szakinak, hiszen felment a lakásszépítéshez szükséges alapanyagok ára, ezért spórolásként egyre többen nyúlnak a „maszek” megoldásokhoz. A saját kezű kivitelezéshez. Kölcsönkérnek a havertól fúrót, betonkeverőt, sokszor azt sem tudják, hogyan működnek, így máris megvan a baj. Bekötözve töltik a szabadság hátralévő részét. Néha ennyi sem kell, elég, ha tériszonnyal küszködve azt a kihívást választjuk, hogy létráról kitakarítunk egy ereszcsatornát. Néhány évvel ezelőtt egy ismerősöm is így járt, a nyár kellős közepén gipszet kapott, és aztán fuccs a horgászatnak. Láttam ablakmosás közben székkel együtt elboruló háziasszonyt is. Hallottam nagypapáról, aki cseresznyeszedés közben esett a betonra a család szeme láttára.

A minap magam is megjártam. Szörpfőzés közben a kancsó nyele felmondta a szolgálatot, így az alkaromra fröccsent a forró levendulaszörp. Sok baleset elkerülhető lenne, főleg azok, amelyeket szakemberekkel is elvégeztethetünk, ám mi gyakran mérlegelünk: spórolunk a szakikon a nyaralásra, hogy aztán a szünidőt táppénzre „vissza”vonulással toldjuk meg. Gyakran a munka is félbemarad, aztán jön a szaki, és kezdődik elölről a pénzköltés. Duplán.