A túlélők hetén a hőséget is le kell gyűrniük a táborozóknak

Másodfokú hőségriasztás lépett életbe hétfőn nulla órától szerda éjfélig, a biztonsági szabályok betartására most fokozottan figyeltek a somogyi táborokban is. A Petörke-völgyben pecáznak, a kaposvári Meistro Lovastanyán hétfőn rajtolt a túlélők hete, s a fotósok is elvonultak néhány napra alkotni.

Fotó: Lang Robert Kaposvar

– Idén kezdtem horgászni, korábban már fogtam keszeget – mondta Horváth Márton Csanád. – A horgásztáborban sok mindenről tanulunk, de a legjobb, hogy egész nap a parton vagyunk és pecázunk. Úszózni és fenekezni is lehet, izgalmas lenne, ha egy amur kapna, tette hozzá. A Petörke-völgyi horgásztábor első halát Pintér Lázár fogta, a 15 éves fiú pillanatok alatt kiemelte a potykát. A kamaszfiú komoly elismerést zsebelt be a zsákmányért, amit egy perc múlva már vissza is engedtek a tóba. Mivel épp a nyitónapon rendelték el a hőségriasztást, a szervezők mindenre figyeltek: a több karton ásványvizen kívül gyümölcsléről is gondoskodtak. S arra is ügyeltek, hogy árnyékos helyen horgásszanak a gyerkőcök. A Petörke-völgyi Horgász­egyesület szervezte a tábort, melyre 20 gyermek jelentkezett. Balla Tamás, a csapat titkára azt mondta: a halfajok, a szerelékek, az etető- és csalianyagok mellett az alapszabályokról is szó esik, de legfőképp horgásznak.

Pecatábor Petörkén Fotók: Lang Róbert

– Keszeg, ponty és amur is található a tóban – mondta. – A természet és a horgászat szeretetéről, s a kalandokról szól a program. Kifejezetten lényegesnek tartom a fiatalítást, az utánpótlás támogatását. Számháború és méta is tarkítja a programot, s Szennába is ellátogat a csapat. Vallató Zsófia szervező hangsúlyozta: céljuk, hogy az összes gyerek a lehető a legjobban érezze magát. Az egyik szülő, Sütő József szerint játékos formában csupa hasznos dologra nevelik a diákokat. Önvédelmet is tanulnak a kis túlélők A Túlélők hete tábor hétfőn indult a kaposvári Meistro Lovastanyán. Dobások, rúgások és feszítések: a nyitónapon részben önvédelmi alapfogásokkal foglalkoztak, ezen kívül paintball célbalövészet és ügyességi túra szerepel a tervekben, s mindennap lóra pattan a csapat. Futószáras, szabad és mini military edzés is tarkítja a foglalkozást. Kovács Emma harmadszor táborozik a tanyán, hat éve jár lovagolni, s nagyon készül már az ugróedzésre. Egy másik táborozó, Gémesi Anna szerint változatos a program.

Túlélőtábor a lovastanyán Fotók: Lang Róbert

Kisné Meiszterics Edit lovas­oktató azt mondta: a diákok az állattartást, a gondozást is megismerik. – A tematikus táboroknak nagy sikere van, harmadik éve tartjuk meg a programot – hangsúlyozta. – A nyár második felében még önvédelmi hetet is szervezünk, a kaposváriakon kívül a környező településekről is jönnek táborozók. A fotósok is elvonulnak a hőségben – A hőséget persze érezzük, de általában hajnalban és kora este fotózunk majd – mondta Bedő Kornél, a kaposvári Compur Fotóklub elnöke. – Hétfőtől vasárnapig tartjuk a fotós alkotótáborunkat, melyen összesen 17-en vesznek részt. Nagybajom közelében, a Boronka-melléki Cifra Malomnál zajlik a program, melynek alapvető célja a természetfotózás, ám ezen kívül portré-, illetve éjszakai fotózással is foglalkoznak. Az alkotótábort több mint 10 éve minden nyáron megszervezik, s érdeklődőből ezúttal sincs hiány: a legfiatalabb jelentkező tíz éves, a legidősebb hetven múlt. Változatos témákat kínál a környék: halastavak éppúgy megtalálhatók a térségben, mint erdő vagy rét. Szarvasokon, őzeken, réti sasokon és fekete gólyákon kívül szürke gémek továbbá nagy kócsagok is élnek a környéken. Az 1982-ben alapított, csaknem 50 tagú szakmai közösség 2023-ban is új elemmel igyekszik bővíteni a programot, most nagyobb hangsúlyt fektetnek a portréfotózásra.





