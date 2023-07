Míg a korábbi idényekben az ebédidő, idén a vacsoraidő a legforgalmasabb az egyik fonyódi étteremben. A vendégeik nagyon kedvelik a kézműves hamburgert, valamint a halételeket és a frissensülteket. – Alaposan megnézik az ételek árát a hozzánk betérők, ez nemcsak az előszezonban volt így, hanem a főszezonban is jellemző – mondta lapunknak Torma Zoltán, az egyik fonyódi étterem tulajdonosa. Hozzátette, a legtöbb vendég családosan érkezik hozzájuk, többségében magyarok, de nem ritka a német, osztrák, lengyel és cseh turista sem.

A vendéglős elmondta, náluk főszezonban az egész család dolgozik. – Már tavasszal jöttek hozzánk próbanapra fiatalok, szerencsére nincs nálunk munkaerőhiány – mondta. – Ráadásul gépiesítettük a konyhát, így jóval hatékonyabban tudunk dolgozni – emelte ki Torma Zoltán. Megjegyezte: eddig a tavalyihoz képest 10-15 százalékkal csökkent a vendégforgalmuk. Azt tervezik, hogy augusztus 20-án nem zárnak be, hanem ősszel is nyitva lesznek legalább péntektől vasárnapig.