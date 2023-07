A hétvégén szakrális női körtáncot tartottak az építményben, amelynek programjaira már távolabbi településekről is érkeznek résztvevők. A magyarok mellett ma már hollandok is rendszeresen látogatják a programokat.

– Amikor felépítettük itt a jurtát, úgy gondoltam, hogy ha mégsem válik be az elképzelésem, akkor is jó lesz a gyerekeimnek nyári laknak. Azonban várakozásaimon felüli volt a fogadtatás, igazi pezsgő közösségi élet van kialakulóban ezen a helyen – mondta lapunknak a bárdudvarnoki Kis Zsófia. – Folyamatosan találkozom olyan emberekkel, akikkel eddig felületes, távoli volt az ismeretségem, ám a jurta hívogatóan hat rájuk is és ennek kapcsán egyre jobban megismerhetjük egymást. Havi rendszerességgel többféle programot tartanak nálunk – tette hozzá.

– Örömdobolással indítottunk márciusban, amit azóta minden hónapban meg kell ismételni, mert akkora rá az igény. Sőt ehhez kapcsolódva mára már egy dalárdát is létrehoztunk, daltanulós délutánokat tartunk. Volt már itt családállítás, ahol meglátjuk az életünk történései mögött rejlő akadályozó tényezőket, tartottak jógaórát, rendszeres a szakrális körtánc és a hangtálas hangfürdőzés is. Szeretnénk moldvai táncházat is rendezni, szerdán meg is valósítjuk az első alkalmat – mondta Kis Zsófia. A hölgyeknek női kört szervezett, amelyet még a covid idején hívott életre, és kézműves-foglalkozásokat is tartanak már.





Fotó: T. B.

Táncolhatnak és nemezelhetnek

Szerda este először rendeztek moldvai táncházat a Rezgő Nádszál Jurta előtti füves területen. Az élő zenés programon valamennyi korosztály képviseltette magát. A moldvai táncokat Tomor Gábor tanította meg az érdeklődőknek, a zenekarban Bogdán Gergő furulyán, Kecskés Miklós dobon játszott, a népzenészek mellé fiatal népzenész tanítványok is leültek muzsikálni. Augusztusban közös nemezelésre várnak mindenkit.