Az elmúlt hónapok csapadékos időjárása a mákültetvénynek is kedvezett. A sok esőnek köszönhetően hektáronként 100–200 kilogrammal több mákot sikerült betakarítani, mint egy szárazabb évben. Gyenis Roland, a somogyvári Gyenis Agro cégcsoport társügyvezetője lapunknak elmondta, hektáronként átlagosan a 600–800 kilogramm termés jónak mondható, idén azonban 800–900 is megtermett.

– Mondhatjuk, ez minden gazda álma – fogalmazott Gyenis Roland. – Ez lenne a célunk, hogy kisebb területen minél többet tudjunk termelni. Idén szerencsések vagyunk, sikerült. A korábbi években majdnem kétszer ekkora területen foglalkoztunk mákkal, de valamelyest visszaesett a kereslet, ezért is döntöttünk úgy, hogy csökkentjük a termőterületet. Mi nemcsak megtermeljük a mákot, hanem feldolgozzuk és háztól értékesítjük. Az itthoni árakat azonban a cseh piac határozza meg, hiszen ők a régió legnagyobb termelői. Ha Csehországban sokat vetnek és jó a termés, akkor az itthoni árak általában alacsonyabbak. Viszont, ha kevesebb cseh mák terem, akkor emelni tudunk az áron és esélyünk van arra, hogy több felvásárlónk legyen – tette hozzá Gyenis Roland.

A Gyenis Agro cégcsoport társügyvezetője kiemelte, mivel idén jó volt a termés, úgy döntöttek, hogy a tavalyi árhoz képest jelentősen olcsóbban adják el a mákot. Az elmúlt évben kilónként 2000 forint plusz áfát kellett fizetni az apró szemekért, idén azonban már 1400 forintért hozzá lehet jutni a somogyvári terméshez. – Idén új tisztítóberendezést is sikerült vásárolnunk egy pályázati támogatásnak köszönhetően, ezért még jobb minőségű mákot tudunk kínálni a vevőinknek – mondta Gyenis Roland.

A somogyvári cégcsoporton kívül ekkora területen senki sem foglalkozik mákkal Somogyban. Gyenis Roland arról is beszélt, édesapja húsz évvel ezelőtt gondolta úgy, hogy változtat a mezőgazdasági szokásokon, és kipróbál valami újat, ezért vágtak bele a mákter­mesztésbe. Hozzátette, úgy véli, hogy egyre több gazdálkodó kezd majd el olyan növényeket termeszteni, melyekkel korábban nem, vagy csak kis területen foglalkoztak. – Azt látjuk, hogy a tömegtermelésben itt Magyarországon nem igazán vagyunk versenyképesek, ezért kell megújulni – hangsúlyozta Gyenis Roland.

Fotó: Lang Róbert

Ha jól időzítenek, a nap megszárítja



A Gyenis Agro cégcsoport Somogyváron és környékén 800 hektáron gazdálkodik. Bérmunkát is vállalnak és segítik a helyi kisebb gazdálkodókat. Gyenis Roland kiemelte, természetesen a sok csapadék nem csak a mákültetvénynek kedvezett, hanem a többi növénynek, ezért reménykednek abban, hogy minden betakarításnál jobb eredményt érnek el, mint tavaly. Földjeikről a búzát, repcét, szóját, napraforgót, kukoricát és a cirkot kell majd még learatni. A cégcsoport társügyvezetője arról is beszélt, a máknál is alkalmazzák a vetésforgót, ezért minden évben más területről takarítják be a gubókat. A növényeket mindig a legoptimálisabb időszakban aratják le, ezért a betakarítás után azokat nem kell szárítani.