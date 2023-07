Hétfőn délelőtt a szokásos inzulinadagját kérte egy középkorú férfi az Észak-nyugati Patikában, Kaposváron. Azt hallva, hogy jelenleg bizonytalan az ellátás, rögtön kiváltotta a következő havi mennyiséget is. A gyógyszerészek szerint régebben nehezen fogadták el a betegek a helyettesítő gyógyszereket, ha nem a megszokott volt a doboz, már fenntartásaik voltak. Most már a helyettesítőkkel is beérnék, ám néhány gyógyszercsoport hatóanyaga hiánycikk, így a helyettesítő készítmény is nehezen elérhető.

– Mindenképpen szakorvossal konzultáljon a beteg, hogy miként történjen a kezelés folytatása – mondta Kalota Veronika gyógyszertári vezető. – Mindenkinek azt tanácsolom, hogy a gyógyszerbeszerzést ne hagyja az utolsó pillanatra. Erre már a betegek is rájöttek, így egyre ritkábban fordul elő, ami néhány éve még gyakori volt, hogy pénteken este estek be azzal, hogy csak egy szem maradt a tablettából.

Az inzulinok közül van olyan típus, amelyet rapszodikusan szállítanak, bár mindennap küldenek rendelést a nagykernek, kiszámíthatatlan, hogy mikor kapnak. Általában a rendelés tíz százaléka érkezik meg. Egy listára felírják az igénylőt a patikában, és ha megérkezik a várt rendelés, telefonon értesítik a beteget.

A nagyothallás, szédelgés, hallásvesztés tüneteivel járó Méniere-szindróma ellenszerének hatóanyaga, a betahisztin, illetve a lábzsibbadást kiváltó diabéteszes neuropátia orvossága, a thiogamma, sőt ennek helyettesítője is hiányzik egy ideje. A globális piacból fakad a probléma, ami Somogyban azért érinti jobban a patikákat, mert az aprófalvas vármegyében sok az olyan kis patika, amelyik nem tud és nem is akar nagy készletet fenntartani, felelte kérdésünkre Szabó Péter Balázs, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Somogy Vármegyei Szervezetének vezetője, aki konkrét hiányterméket nem akart megnevezni, nehogy ennek hatására kezdjenek spájzolni a betegek.

– Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) folyamatosan monitorozza a piacot, ha az egyik fajta gyógyszer nincs, akkor hozatnak be az országba helyettesítőt – magyarázta Szabó Péter Balázs. – Kötelességük felvilágosítani az orvosokat és a betegeket is, hogy milyen termékekre lehet átállni.

A gyártó oda viszi a termékét, ahol több pénzt kap érte

Az OGYÉI honlapján elérhető, hogy az egyik fajta inzulinnal kapacitási problémák voltak, ezért állították le a gyártását. Szabó Péter Balázs szerint ez burkoltan azt jelenti, hogy a gyártó odaviszi a termékét, ahol több pénzt kap érte. Hazánkban megemelték a 10 ezer forint feletti értékű gyógyszerek adóját 24-ről 40 százalékra, és a modern inzulinok általában drága készítmények. A magyar a globális gyártóknak nem meghatározó mértékű piaca, ezért nem tudni, hogy a gyógyszergyártók hogyan reagálnak az adóemelésre mindamellett, hogy az energia és a csomagolóanyagok ára is felment. A kialkudott társadalombiztosított áron nehéz emelni, mert akkor elveszti a támogatását a gyógyszer. A gyártókat beszorították egy árba, és nem lesznek abban érdekeltek, hogy a magyar piacon növekedést érjenek el. Hoznak be termékeket, de csak a listájuk végére sorolva, hangsúlyozta a gyógyszerész.