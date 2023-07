Több mint hétszáz öntözőzsákot helyeztek ki Kaposváron a fiatal fák köré, hogy a nagy melegben is folyamatos legyen a vízutánpótlásuk - közölte közösségi oldalán Szita Károly polgármester. Heti háromszor töltik fel a zsákokat vízzel. 2019 óta közel 1200 fát ültettek el városszerte. Rekonstruálták fasorokat, parkosította, és a beruházások esetében is kiemelt szempont volt a faállomány bővítése. Az ültések és a pótlások folyamatosak, 2024 tavaszára 609 fát helyeznek el Kaposváron. A jövőben is folytatni fogják a faültetési programokat Kaposváron.