Népesebb a déli part rajongótábora az északinál, és a szélesen elnyúló tó látványán túl a Badacsony sziluettje és a vízparti naplementék adják a balatoni vakáció esszenciáját. Étterem választásnál az ajánlásokra hagyatkozunk, de a vendégfotók is fontosak. A Balaton 111 online térkép frissítésén túl az Adria Toplista élménytérkép élesítését készítették elő a Szallas.hu-nál.

A Szallas.hu friss, 1150 fős mintán készített felmérése szerint a válaszadók 40 százaléka nyaranta legalább egy alkalommal vakációzik a magyar tenger partján, 15 százalékuk pedig akár kétszer is. „A saját foglalási adataink arról árulkodnak, hogy minden ötödik eddig beérkező nyári foglalásunk a magyar tenger partjára szól” – mondta Dobronoki Mercédesz, a Szallas.hu Programok csapatának turizmus marketingmenedzsere. A szakember azt is hozzátette, hogy érezhető a kereslet visszaesése és átrendeződése a belföldi utazók körében, hiszen tavaly még minden harmadik foglalást a Balatonra tettek meg, idén pedig minden ötödik szól ugyanoda. Mindezek ellenére, akik mégis útra kelnek és a térségbe látogatnak, azok harmada az északi part szerelmese, 42 százalékuk a déli parté, negyedük pedig nem tud vagy nem akar választani a két part között.

A legnagyobb tavunk önmagában is sokak kedvence, de a Badacsony szélesen elnyúló látványa, a csodálatos vízparti naplementék, a balatonfüredi Tagore sétány, a balatonboglári Gömbkilátó és Tihany népes rajongótábort tudhat magáénak. A strandolók körében Siófok, Balatonlelle, Zamárdi és Balatonfüred partjai a legkedveltebbek. A magyar riviérán nyaralók legtöbben strandokat, éttermeket/kávézókat/cukrászdákat/gasztro programokat keresnek fel a térség szolgáltatói és attrakciói közül. Népszerű továbbá a hajókirándulás/vitorlázás, a kastélyok/várak felkeresése, a levendulamezők/parkok/arborétumok felderítése és a fesztiválok látogatása is. A vízi sportok, mint a szörf, SUP, wakeboard és az extrém élmények, mint pl. tandemugrás vagy hőlégballonozás csak keveseket mozgat meg a kutatás tanúsága szerint.

A Szallas.hu felmérése arra is rávilágít, hogy a Balatonon nyaralók 39 százaléka gyakran keres fel vendéglátóhelyeket a térségben. A legtöbben ebéd vagy vacsora és nassolás/fagyizás/desszert fogyasztása végett látogatják ezeket a helyeket. A kávézók és koktélbárok is sokakat vonzanak, a reggeli és a brunch viszont nem annyira kelendő. A fagyizók, az éttermek és a lángosos büfék a legfelkapottabbak, de sokak látogatnak el kávézóba, cukrászdába, pizzériába és pékségbe is a nyaralásuk során. Ezeket népszerűségben a hekkezők/halas helyek, a gyrosos büfék és a csárdák követik.

Az étterem/vendéglátóhely kiválasztásakor az ismerősök, barátok ajánlásai a legmeghatározóbbak, de a Google-értékelések és az influenszerek ajánlásai is sokat nyomnak a latban. Döntő szempontok a bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetés, a vendégértékelések és az ezekre adott válaszok, valamint a fotók a helyről és az ételekről. „Több belföldi gasztro térkép is elérhető online és offline egyaránt, melyek kreatív illusztrációkkal gondoskodnak a vizuális megjelenítésről, de a vendégek visszajelzései alapján a fotók hasznosabbak, így az idei szezonra ez az egyik újításunk is a Balaton 111 online térképen, hogy a valós vendégvélemények mellett igazi fotókkal hozzuk meg az utazók kedvét az utazás állomásainak megtervezéséhez – mondta Dobronoki Mercédesz. – A magyar tenger legjavát már tavaly elhelyeztük a interaktív térképünkön, amit 2022-ben közel 33 ezer felhasználó keresett fel”. A szakember azt is hozzátette, hogy a látnivalók után az éttermek és a kalandok a legnépszerűbb tartalomkategóriák. A Balaton 111 ingyenes hozzáférésű online térképen 111 balatoni attrakció, a Szallas.hu Programok oldalán pedig több mint 12 ezer turisztikai attrakció kalauzol el Magyarország bakancslistás látnivalóihoz. Utóbbi aloldalon tavalyhoz képest 23 százalékkal nőtt a programkeresők száma. A Balaton 111 térkép után a Szallas.hu idei fejlesztése az Adria Toplista élménytérkép és letölthető útikalauz, melyben 150 horvát strand, látnivaló és program segíti a horvátországi nyaralást tervezőket. „A horvát riviéra kincseit gyűjtöttük össze Isztriától Dalmáciáig – magyarázta Dobronoki Mercédesz. – A környék különleges természeti adottságainak köszönhetően a vadregényes nemzeti parkoktól, a lenyűgöző hegyi panorámán át, a vízparti kalandokig és családi programokig itt minden megtalálható”.