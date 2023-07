Török Fanni Dominika nagyot mert álmodni. Űrdiplomáciát és űrjogot szeretne tanulni. Már fel is vették a glasgow-i egyetemre, amelyhez a Családpárti Alapítvány ösztöndíj programja, a Stipendium Peregrinum program tudna neki megfelelő támogatást nyújtani a tanulmányaihoz.

– Most vagyok itt először. Az interneten leltem rá a Stipi táborra. Reménykedem benne, hogy sikerül. Nagyon okos emberek vannak körülöttem, akik nagyon magasra tették a mércét. A célom, hogy a külföldön megszerzett tudásommal erősítsem majd a magyar űrpolitikát. Szeretném Magyarországot képviselni az országok között zajló űrprogramokban – mondta a 21 éves somogyi lány. Fanni eddig is nemzetközi tanulmányokat folytatott a Corvinuson, úgy érzi, a glasgow-i tanulmányok feltennék az i-re a pontot. Ugyanígy van ezzel negyvennyolc társa is: a hétfőig tartó, háromnapos táborban valamennyien feladatokat kapnak, hogy kiderüljön, ki az, aki a néhány diák, akinek külföldi tanulmányaikat teljes mértékben finanszírozza a program, amelynek Novák Katalin köztársasági elnök a fővédnöke. A tábor jó híre egyre terjed, idén már 160 fiatal jelentkezett.

– A tábor négy évvel ezelőtt jött létre, Novák Katalin kezdeményezésére. Először államtitkárként, majd miniszterként most pedig köztársasági elnökként állt a kiemelten tehetséges támogatása mögé. Elképesztő tehetségekről beszélünk és elképesztő kihívás. Olyan területeken tevékenykednek, amelyhez én magam nem is értek. Ennek a tábornak a célja az ismerkedés, az emberi értékek feltárása, amely a bíráló bizottságnak is komoly feladat – mondta Novák Péter, színész-rendező, aki instruktorból vált táborvezetővé az évek során. Szerinte ahány ember, annyi univerzum létezik, ezért is nehéz kiválasztani azokat a fiatalokat, akiket támogat a program. Lehetségesnek tartja, hogy a táborban a jövő Nobel-díjasai ülnek egy asztalnál. Az elmúlt évek során 56 fiatal kapott lehetőséget, ennyien tanulnak külföldön az ösztöndíj-program segítségével. Az ő tanulmányaikra és a hamarosan kiválasztott fiatalokéra összesen 800 millió forintot fordít a Családpárti Alapítvány az idén.

Mindenki hozzá tehet egy darabot a jelentkezőkhöz

Gubás Gabi, Mihelisz Norbert, Miklósa Erika, Szalai Ádám. Csupán néhány név az instruktorok névsorából, akik a táborozókat segítik instruktori órák keretében. Lékai-Kiss Ramóna is segíteni érkezett. – Felkérést kaptam, hogy legyek részese az idei STIPI-nek, és mivel tudtam, miről van szó, nagyon boldog voltam, ugyanakkor a következő másodpercekben összeomlottam, mert az jutott eszembe, hogy ezeknek a mini zseniknek, azoknak a diákoknak, akik itt vannak és korukat meghazudtolóan olyan tudás birtokában vannak, hogy sokan elbújhatnánk mellettük, nem tudom, színészként mit tudnék én adni. Ám sokat beszélgettem a már tapasztalt instruktorokkal és rájöttem, hogy itt az érzést, az érzelmeket, az emberi finomságokat, szeretetet kell átadni. Az atomfizikát nem tőlünk fogják megtanulni, mert nem ez a mi feladatunk, hanem meglássuk az emberi jóságot, hogy a 49 diákból kik azok, akik emberileg is alkalmasak arra, hogy megkapják ezt az ösztöndíjat – mondta Ramóna. Szerinte jó, hogy sok különböző területről érkeztek az instruktorok, mert mindannyiuknak más tapasztalásuk van. Nemcsak azt nézik, hogy a diákok mennyire ügyesek a saját szakterületükön. A talpraesettség is fontos.

– Nagyon jól éreztem magam, és csodálatos élményekkel gazdagodtam, hogy ennyi különböző témáról tudtunk egymással beszélni. Nagyon sokan az ösztöndíjra pályáznak, és kikerülnek külföldre. Ezzel kapcsolatban én is el tudok mondani néhány élményt arról, hogy illeszkedtem be és a nehézségekkel miként küzdöttem meg. Csapatjátékosként azt is látom, hogy csapatként vagyunk itt, és gyorsan kell csapatként funkcionálni, megnyílni egymásnak és segíteni egymásnak azt a három napos munkáját abban, hogy sikeresek legyenek – mondta Szalai Ádám. Instruktorként nagyon nehéznek nevezte a szituációt. Közel kerülni hét diákhoz, majd azok sikerét, vagy kudarcát megélni sem egyszerű.