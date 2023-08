Amennyiben az előrejelzések helyesek 1100 köbméter homok felhasználásával meg kell majd emelni a töltés magasságát az érintett szakaszon, mondta a Barcs Médiának adott interjúban Pehr Nándor, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Pécsi Szakaszmérnökségének szakaszmérnöke.

Azt is elmondta, magasparti védekezés van Őrtilosnál, ahol a vízügy csak műszaki segítséget nyújt az önkormányzatoknak. Ahogyan azt is, hogy lakosságot, lakóházat nem fog érinteni az áradás, de a közlekedés és a horgászat tilos az árvízvédelmi szakaszokon. A tudósításból elhangzott, hogy a legmgasabban mért vízállás várhatóan nem dől meg Barcson, amely 634 centiméter.

A legnagyobb áradás a Dráván 1972-ben volt, amikor Barcson 618 centiméteres volt a Dráva Drávaszabolcson pedig 596, de a 2012-es árvíz is jelentősnek mondható. A már említett 1972-es rekord áradásra emlékmű hívja fel a helyiek figyelmét a Dráva partján, valószínűleg most azt is víz mossa.