Budai Róbert szaxofonos nemrégiben ismét egy új feldolgozással jelentkezett az egyik legnépszerűbb közösségi nyilvános videómegosztó webhelyen.

– Populáris szaxofon stílusban működök. Gyermekkoromban, a 80-90-es években – másokhoz hasonlóan – rengeteg magyar és külföldi együttest hallgattam. Ezért azokat a zenéket, amelyek valóban ismertek, mondhatni „befutott” dalok voltak, szeretném vissza adni – így már az idő múlásával – a nagyközönségnek is, nosztalgiaként az általam feldolgozott és előadott stílusban. Ezeken a slágereken lényegében generációk nőttek fel, és a világon mindenhol ismerik őket. A legújabb klipem címadó dala a Bad Boys Blue együttes „You`re Woman” című műve is 1985-ben került eredetileg kiadásra. A zenekarról annyit kell tudni, hogy 1984-ben alakult a németországi Köln-ben, és a pop stílusában tört fel a csúcsra. Az emberek pedig a mai napig is szívesen hallgatják – mondta Budai Róbert az egykori közismert zenekarról és a slágerükről.

A multinacionális könnyűzenei együttes, a Bad Boys Blue lényegében a disco, német eurodisco, szintipop stílusú elektronikus zenét ötvözte, ahol a szintetizátor számított a fő hangszernek. Még a ’90-es években is stílusos dallamokat írtak, melyek a hangzásvilágban lépést tudtak tartani a korral. Külön érdekesség, hogy míg annak idején a Bad Boys Blue Kelet-Európában, Oroszországban, Ukrajnában és Dél-Afrikában is különösen népszerű volt a telt házas koncertekkel; addig az Egyesült Királyságban sohasem voltak túl közkedveltek, mindössze csak két daluk került fel az ottani slágerlistákra, miután azok az Egyesült Államokban is megjelentek.