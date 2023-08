Szabó Veronika egy éve dolgozik autóbusz-vezetőként Kaposváron. Kamionozásról váltott helyi buszokra. – Mezőgazdász családból származom, így a nagy gépek nem voltak ismeretlenek számomra korábban. Amikor a párommal megismerkedtem, kamionozott, nekem is megtetszett, és én is megcsináltam a jogosítványt – mondta el a kaposfői autóbusz-vezető. Persze, amikor édesanyjának előadta ötletét, kinevette, nem vette komolyan, hogy kislánya ezt a pályát választja. – Kormány mögött érzem jól magam, szenvedélyem a buszvezetés – mondta el a sofőr. – Most már kezdenek megszokni az utasok, és pozitívnak értékelik, hogy társaságunknál három női buszvezető is van, szeretnek minket, mert kedvesek és mosolygósok vagyunk – tette hozzá.

Molnár Andrea csaknem fél éve dolgozik sofőrként, és egy véletlen helyzet hozta erre a pályára. – Nyolc évig a párommal kamionoztam, megszerettette velem a vezetést. Mondta, hogy csináljam meg a buszra is a jogosítványt, hiszen van még egy hely benne, ne legyen üres – mondta el mosolyogva. Hozzátette: párja sajnos már nem élhette meg, hogy lássa buszt vezetni, de reméli büszke rá.

– Az utasok először érdekesen néztek, hogy felszálljanak-e egy női sofőrhöz, most már integetnek és vidáman visszaköszönnek, többek között ezért is érdemes csinálni – jegyezte meg Molnár Andrea. A női sofőröknek ugyanúgy érteni kell a műszaki dolgokhoz, mint férfi társaiknak. Andrea korábban traktoralkatrész üzletben dolgozott, egy kerékcsere nem okoz gondot neki még nagyobb járművön sem. – Van egy műhelyem otthon, régebben motoroztam is, de ahhoz már idős vagyok – mondta el mosolyogva a kaposújlaki autóbusz-vezető.

Fotó: Muzslay Péter



Baranyai Ildikó a flotta legkésőbb érkező tagja, július óta teljesít szolgálatot a helyi járatokon. – Harminc éven át dolgoztam tanárként és a párom dolgozott buszon, az ő hatására váltottam – tette hozzá. Megjegyezte: nagyon szeret tanulni, így örömmel vállalta az új kihívást. Miután megszerezte a jogosítvány, helyi járaton kezdett dolgozni. – Nagyon szeretek vezetni, menni, uralni a gépet, a mérete ellenére nagyon finoman lehet vele játszani, ez nagyon izgalmas – mondta el Baranyai Ildikó. – Vannak, akik örülnek és ki is nyilvánítják, hogy nő vezeti a buszt és nem tapasztaltam bizalmatlanságot egyszer sem, sok pozitív visszajelzést kapok – jegyezte meg az igali női autóbusz-vezető.