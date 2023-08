A Siófok-Netanya Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Siófoki Hit Gyülekezete által szervezett megemlékezés a siófoki zsinagógában tartott ritka alkalmak egyike volt. Dr. Molnár Anita alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, s arra emlékeztetett: a Siófok-Netanya baráti társaság egyesület a testvérvárosi szerződés 1994-es aláírásával egyidőben alakult meg. „ Olvasmányaim szerint a 40-es évek elején az 5 ezer lakosú Siófok 10 százaléka volt zsidó származású; Siófok a pesti zsidó értelmiség nyaralóhelye volt a második világháborúig – folytatta a siófoki alpolgármester. – Nyaralóhellyé pedig az Ertl testvérek munkája nyomán lett, akik megalapították a Sió és Hullám szállodákat, s fürdőházakat emeltek. Az első éttermeket Rosenthalék és Hoffmannék nyitották, Wolf Henrik pékséget működtetett. 1944-ben előbb bezárták a siófoki zsidó iskolát, majd elhurcolták a zsidókat; a deportálásból és munkaszolgálatból 8-10 családhoz tértek vissza hozzátartozók. Siófok jeles zsidó szülötte Kálmán (Koppstein) Imre komponista, vagy éppen Révész Géza pszichológus. A régi zsinagóga 1869-ben épült, az 1985-ös földrengés tette teljesen tönkre az egyébként is romos épületet, 1986-ban a magyar izraeliták országos képviselete építtette a jelenlegi zsinagógát, a világháborút követően ez volt az első önálló zsidó imaház az országban.”

„1948-ban térhetett vissza szülőföldjére a zsidóság, oda, ahol a nemzet született, ahol szabad emberként élhettek – így Molnár Anita. – Az, hogy az 1948-ban még csak pár százezres zsidó állam ma már közel tízmiliős, ékes példája a zsidóság kitartásának, hősiességének, büszkeségének.”

A siófoki rendezvény egész éves megemlékezés-sorozat része Izrael születésnapjára, a zsidó állam újjászületésére – tudta meg a hallgatóság az izraeli nagykövettől. Jacov Hadas-Handelsman arról is beszélt: Izraelt szinte a semmiből építették fel, nagyon kevés természeti erőforrással, barátok, katonai segítség nélkül, ellenséges országok által körülvéve. „Izraelnek azonban minden nehézség ellenére sikerült felépítenie egy erős és demokratikus államot, mely ma a világ egyik legkreatívabb nemzete. Azokra is emlékezünk, akik életüket áldozták Izraelért. S ünnepeljük 3 ezer éves fővárosunkat, Jeruzsálemet is, mely három vallás számára is szent hely.”

A nagykövet arra is emlékeztetett: 1850 körül 1600 zsidó érkezett Siófokra, akkoriban sokan nevezték a települést Zsidófoknak. Közel 500 zsidót deportáltak azután Auschwitzba, s közülük csak 72-en tértek vissza. Hadas-Handelsman megemlékezett Herzl Tivadarról is, „a híres magyar zsidóról, aki a 19. században megálmodta a zsidó államot, megalapította a cionizmust. Azt a közmondást helyezte a köztudatba hogy „ha akarod, nem álom.” És micsoda álom volt! Virágzó államunkat több mint 100 országból érkező zsidók befogadásával építettük fel.”

A siófoki megemlékezésen Pécsi Tibor történész és dr. Mészáros István rektorhelyettes tartott előadást, s Balogh Ferenc kántor énekelt.

forrás: Siófok.hu