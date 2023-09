Az önkormányzat és egy helyi vállalkozó finanszírozásával 2019. szeptemberében kezdték meg a fürdő feltételezett helyének feltárását a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Múzeum régészei.

– A török korban fontos település volt Törökkoppány, hiszen szandzsák székhely volt. Viszont a templomon kívül más épület nem maradt ebből a korból, pedig volt a településen egy vár is, mondta Varga György polgármester. Voltak arról feltételezések, hogy két fürdő is működött Koppányban, s végül ezek egyikét a Kossuth Lajos utcában sikerült feltárni. S mivel ez az egyetlen épület a török hódoltság korából a ma is és már akkor is álló templomon kívül az önkormányzat méltóképp szeretné bemutatni a közel 500 éves emlékeket.

– A Települési- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszból nyertünk 130 millió forintot erre a célra és az a tervünk, hogy visszatemetjük a romokat és a felszínen annak mását építjük fel, amely a látogatók számára bejárható lesz, mondta a településvezető. Egy elképzelés szerint a török fürdő korabeli 3D-s rekonstrukciója is helyet kapna az épületben. Legutóbb az önkormányzat az Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetett és még szükség van néhány engedélyre is, de amint elkészülnek a tervek, amely december végére várható, az előkészítést követően jövőre meg is kezdődhet az építkezés.

Egykor az aga sétált a folyosóin és élvezte a török kút vizét a medencében.

Fotó: Lang Róbert

A telket, amely alatt sejteni lehetett, hogy romok találhatóak, az önkormányzat négy évvel ezelőtt megvásárolta, és a rajta álló romos épületet lebontotta. Ezt követően a kaposvári régészek megkezdték a török kori emlékek feltárását. Amely során kiderült, a fürdő építéséhez felhasznált anyagok maradványai alapján feltételezhető, hogy már a 16. században működött a létesítmény.

A feltáráson több késő középkori és török kori gödröt, cölöplyukakat, árkot is kibontottak. Ezek pénzeket, gyűrűket, plombákat, török mérlegsúlyt, fémtárgyakat, kő ágyúgolyót, kályhaszemeket és több kerámiatöredéket rejtettek.