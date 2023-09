– Hogy látja, a tantestület sem stresszel?

– Elég sok tanévet elkezdtem már ahhoz, hogy elmondhassam; az első találkozás a nyári szünet után mindig izgalmas. Ahol oly közel élünk egymáshoz, ismerve egymás életének történéseit, egy kis szünet után élmény az újbóli egymásra találás. Természetesen nem hiányzik senkinek a kötöttség, a terhelés, a súrlódások, de a munka már csak ezzel jár... Ha ezt félre tudjuk tenni, akkor újult erővel kezdhetünk az új tanévbe.

– A nagy múltú intézményben számos jelentős siker született az előző tanévben, amelyek tovább erősítették az iskolaimázst, jóllehet: a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás is rendkívül fontos feladat. Az idei tanévben milyen új kezdeményezés, netán oktatási forma kerül bevezetésre?

– Örömmel éltük meg az elmúlt évek sikereit, pezsgő életét. Igaz, elfáradtunk a tanév végére, de ez természetes. A sikerhez kell a magas fordulatszám mind diáktól, mind tanártól. Most újra lendületbe szeretnénk jönni. Újfent kihasználjuk a tanév során kínálkozó pályázati lehetőségeket, és legjobb tudásunk szerint készítjük fel az új generációt a sikeres érettségi vizsgára, felsőoktatási felvételire, esetleg a munka világára. Ez a legfőbb feladatunk. Emellett örömmel adhatok hírt arról, hogy intézményünk bővül, ugyanis testvériskolánk születik. Nagykanizsán általános iskolát indítunk felmenő rendszerben, jelenleg az első osztály indul útjára. A méltán nagy hírű „Öregkönyvtárunk” pedig nyitottabbá válik a nagyközönség számára, mivel egy új szervezeti formával, minisztériumi támogatással még inkább felhasználóbarát nyitvatartással és infrastruktúrával áll majd a kutatni vágyók és a látogatók rendelkezésére.

– Soltész Miklós államtitkár és Szászfalvi László országgyűlési képviselő jó hírt hozott néhány hónapja: indulhat a tornacsarnok-fejlesztés második üteme 250 millió forintos kormányzati támogatásból. Mikorra válik valóra az álom?

– Az álom lényegében már megvalósult, csak teljessé válik most a rendszer. A 2021-ben átadott új tornacsarnokunk első ütemét a befejezőütem megvalósulása követi 2024 júniusára. Ez elsősorban a sporttagozatos kézilabdaképzésünket erősíti tovább a jövőben. Az egészségtudatos nevelés jegyében fontos mérföldkő lesz ez is az életünkben.

– Egy egyházi intézményben is fontosak a beruházások, ám az iskolát lélekkel is meg kell tölteni. Az ide járó gyerekek hitét mivel erősítik?

– Akár kisgyermeké, akár kamasz diáké, a hitet jó szóval, emberséggel, odafordulással, támogatással lehet leginkább erősíteni. Közösségünk viszonylag kis létszámú, ezért családias légkörben élünk. Az ökumenikus szemléletű hittanoktatás, a lelki gondozás, az áhítatok üzenetei, a Biblia szava mind-mind egymás megbecsülésére, tiszteletére tanítanak. Igyekszünk diákjaink szívében elültetni a hitet a Jóisten kegyelmességében, hiszen a hit átsegít az élet nehézségein. A legfőbb cél, embernek maradni minden körülményben, tudva azt, hogy a remény nem csal meg...

– Novák Katalin köztársasági elnök is vendégük volt a múlt tanévben, s az önök delegációja is járt a Sándor-palotában. Hogy fogadták elnök asszonyt a pedagógusok és a diákok?

– Izgatottan készültünk a látogatásra, hiszen nagy megtiszteltetés, ha egy államfő érdeklődik iskolánk iránt. Az elnök asszonyt Szászfalvi László országgyűlési képviselővel közösen fogadtuk. Meglátogatta a két végzős, érettségi előtt álló osztályt is, s ezt követte a diákokkal való, jó hangulatú, emlékezetes beszélgetés a könyvtárban. Ez vendégünk kifejezett kérése volt. Büszkék vagyunk tanulóinkra, akik felkészülten, bátran, felnőtt módon fogalmazták meg kérdéseiket. Természetesen a köztársasági elnök beírt az Aranykönyvünkbe is. Az elnök asszony együtt ebédelt a gyerekekkel: a menü daragaluska leves és rakott káposzta volt.

– Amikor 30 éve Kaposváron megalapította az egyház a Lorántffy-gimnáziumot, s ha nem is voltak csörték, egyesek a csurgói intézmény ellenfelének vélték. Hogy érzékeli: ezek a hangok elültek mára?

– Én már nem a csörték világának vezetője vagyok ebben az iskolában. Mióta elfoglaltam helyem, a kaposvári iskolára testvéri közösségként tekintek, amely nagyszerű hely, ahol hasonló szemlélettel, vallásos neveléssel fordulnak a pedagógusok a diákok felé, mint mi. Az elmúlt tanévben útjára indult egy kezdeményezés, mely arra irányul, hogy iskolánk adjon helyet a Somogyi Református Egyházmegye Ifjúsági Találkozójának. Nagyon örültünk, hogy a kaposvári küldöttséggel együtt tölthettük ezt a szép napot, reméljük, hogy minél több közös alkalom adódik egymás támogatására, közös párbeszédre.

– Az ökumené jelen van az iskolában, hiszen a reformátusokon kívül más vallásúak is tanulnak itt. Milyen kiemelkedő lelki-szellemi-kulturális programokat terveznek az idei tanévre?

– A Somogyi Református Egyházmegye Ifjúsági Találkozóján túl szintén hagyományt teremtve szervezzük meg a II. Mikulás-kupát, melyre tágabb vidékünk általános iskolai fiú- és lánykézilabda-csapatait várjuk regionális megmérettetésre. Barcs, Berzence, Hévíz, Marcali, Nagykanizsa és Csurgó együtteseire számítunk. Nagyszabású kulturális rendezvénysorozatra készülünk a következő tanévben. Csokonai születésének 250. évfordulója kapcsán különböző események zajlanak majd intézményünkben, júliusban pedig iskolánk ad helyet a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozójának.

– Gondolom, naponta imádkozik az iskoláért, kollégáiért, a diákokért. Hogy látja: fohászait meghallgatja a Teremtő?

– A körülöttünk felbolydult nagyvilág kiszámíthatatlan, iskolánk biztonságot nyújtó világa mégis kiszámítható. Közösségünk igyekszik hittel, értékes tartalommal, értékes emberi kapcsolatokkal, jó kedvvel átszínezni a hétköznapokat. A 230 éves gimnázium biztos alapokon nyugszik, hagyományos értékrenddel, hittel, jelenleg stabil közösséggel, tantestülettel teszi a dolgát, és éli „zárt és zavartalan világának” háborítatlan mindennapjait. Igen, minden nap imádkozom, hogy ez így is maradjon. Nem kell több, vagy más, azt kérem, hogy ez a kegyelem maradjon velünk. „Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Máté 6:21), és örök törvény: Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

Gyorstalpalón készültek a látogatásra

Az igazgatótól megtudtuk azt is: felkészítették diákjaikat az elnök asszonnyal való beszélgetésre. Interaktív párbeszédre hívták Szászfalvi László országgyűlési képviselőt, Füstös János polgármestert és Széll Károly történelemtanárt, hogy naprakész információkkal lássák el a tanulókat az ország, a térség, a napi közélet tudnivalóit illetően. Mivel nem kis kihívás egy kamasznak az ország legfőbb közjogi méltóságával beszélgetni, így az etikettel is foglalkoztak a látogatás előtt.