Nem csak a díszítéshez, hanem fogyasztásra is keresték a tököt a kaposvári nagypiacon. Kristóf Katalin három félét kínált vásárlóinak. – Ez a sötétebb színű Hokkaido tök jóval édesebb, vékonyabb a héja, gyorsabban megsül, aki megkóstolta egyszer, csak ezt keresi – mondta el a szuloki termelő, akinél paprikát paradicsomot is lehetett kapni. Tőlük nem messze már bimbós krizantémokat és színes árvácskákat is lehetett kapni, valamint sírdíszeket is kínáltak a közelgő Mindenszentek előtt. A csemegekukoricák még a nyarat idézték. – Nagyon szép az idei termés, október végéig még jövünk – mondta el egy somogysárdi termelő. Nem csak a hétvégi főzéshez szükséges zöldségek kerültek a kosarakba, az akciós csirkemell is jól fogyott. Vitaminforrásként mézédes szőlőt, szilvát vásároltak a piacra látogatók.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2023. szeptember 29. Padlizsán 420 Ft/ kg-tól Cukkini 250 Ft/kg-tól Körte 750 Ft/kg-tól Alma 490 Ft/kg-tól Szilva 599 Ft/kg-tól Szőlő 590 Ft/kg-tól Repce és virág méz 2000 Ft/kg-tól Akác méz 3800 Ft/Kg-tól Hárs méz 2800 Ft/kg-tól Burgonya 380 Ft/kg-tól Sárgarépa 490 Ft/kg-tól Zöldség 1100 Ft/kg-tól Paradicsom 450 Ft/kg-tól Zöld paradicsom 500Ft/kg-tól Karfiol 850 Ft/kg-tól Pritamin paprika 650 Ft/kg-tól Zeller 200 Ft/db-tól Káposzta 450Ft/kg-tól Vöröshagyma 550 Ft/kg-tól Kápia paprika 550 Ft/kg-tól Zöld bab 1200 Ft/kg tól Kovászolni való uborka 650 Ft/kg-tól Saláta uborka 490Ft/kg-tól Kapor 200 Ft/csom.-tól Csirkemell kisfilé 1499 Ft/kg-tól Csirke alsó comb 899 Ft/kg-tól Csirke máj-szívvel 949 Ft/kg-tól Sárga dinnye 490 Ft/ kg-tól Kajszi barack 798 Ft/kg-tól Őszibarack 999 Ft/kg-tól Gyalult konyhakész tök 800Ft/0,7 kg Lecsó paprika 350 Ft/kg-tól Csemege kukorica 150 Ft/db-tól Alma paprika 650 Ft/kg-tól