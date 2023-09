Aki gyakrabban sétál az észak-nyugati városrész lakótelepekkel sűrűn megtűzdelt területein, óhatatlanul is szembe találkozik jó pár magára hagyott autóval. A jelek egyértelműek: koszos jármű, mely körül már felgyülemlett a törmelék, kinőtt a gaz elöl és hátul.

Sokszor már hiányoznak róla alkatrészek, és a gumik is leeresztettek. A törvényi szabályozás eltérő szigora miatt rendszám nélkül már jóformán senki nem meri közterületen tartani autóját, hiszen az ilyen járműveket kérdés nélkül jogosult az önkormányzat elszállítani. A rendszámos autók gazdáinak ugyanakkor eddig nem kellett különösebben aggódniuk. Annak ellenére sem, hogy az önkormányzati rendelet eddig is szigorúan fogalmazott ebben a kérdésben. Aki rendszámmal ellátott, ám műszakival nem rendelkező autó parkoltatna egy helyen huzamosabb időn át, ám nem fizeti meg a hely bérleti díját, az vét a közösségi együttélés alapvető szabályai ellen, és megbüntetik. Nem is kicsit, hisz magánszemélyként 200 ezer, jogi személyként 2 millió forint is lehet a büntetés.

Szegény Tico-t meggyötörte az elfeledettség...



Az észak-nyugati városrész Toldi, Kinizsi, Búzavirág és Pipacs lakótelepeit bejárva, csak ezen a 4,4 km hosszú úton 33 olyan autót találtunk, melyekről bizton állíthattuk, már régen nem kereste senki.

Ezt a területet néztük át roncsautók után kutatva...

A járművek műszaki érvényességét egykor a hátsó rendszámra ragasztott matricával lehetett ellenőrizni. Ám annak megszűnésekor egy ideig csak találgatni lehetett, vajon van-e műszaki az egy helyben álló roncson. Azonban már évek óta működik az online is elérhető közúti közlekedési adatbázis, amelyben bárki ellenőrizheti, hogy egy adott rendszámhoz tartozik-e érvényes műszaki is.





Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Közterület-felügyelete évek óta egyre eredményesebben veszi fel a harcot a magára hagyott autók tulajdonosaival szemben. Kis Szabolcs közterületfelügyelet-vezető kérdésünkre elmondta, hogy már 2020-ban is 18 tulajdonossal szemben indítottak eljárást, de 2023 szeptember közepéig 59 tulajdonost szembesítettek a ténnyel: megszegték a közösségi együttélés szabályait. Kis Szabolcs elmondása szerint az igazi fekete leves még csak ezután jöhet a műszaki érvényesség nélküli, ám rendszámos autók tulajdonosai számára. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló rendelet módosításának Közgyűlés által történő elfogadása esetén, a Közterület-felügyelet 2023. október 1-től jogosulttá válik a lejárt műszaki engedéllyel, közterület bérleti szerződés nélkül közterületen tárolt, forgalmi rendszámmal ellátott járművek elszállítására is. Ez annyit jelent, hogy ha ezt a módosítást elfogadják, már nem csak az elhagyott rendszám nélküli, de a rendszámos, ám műszaki vizsgával nem rendelkező autókat is elszállíttathatja az önkormányzat. Vagyis a tervek szerint Kaposvár minden szigorával fellép a közeljövőben, a parkolókat jogosulatlanul használókkal szemben. Ami jó hír a munka után reménytelenül parkolót keresőknek, és nagyon rossz hír az autójukat elfeledett tulajdonosok számára.