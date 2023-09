Az életmódhoz kapcsolódó mesterséges intelligencia alkalmazások széles körben terjednek a világon.A rendszer hatalmas előnyöket kínál az alvás egészségügy területén is a hagyományos módszerekhez képest, mivel minden korábbinál több és részletekre kiterjedő információkat tud feldolgozni.Az új rendszer bevezetésén dolgoznak - elsőként Magyarországon - a Magyar Alvás Szövetség alvás orvosi intézetében. Miközben egyre több nemzetközi kutatóintézet és alvás laboratórium - akárcsak a budapesti - alaposan tanulmányozzák a mesterséges intelligencia alkalmazásának tudományos feltételeit, szigorú kontrollokat és megfelelési szabályokat alakítanak ki. - A mesterséges intelligencia már most is segítséget nyújt az alvás egészségügy területén - hangsúlyozza G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke. - A jövőben a mesterséges intelligencia vezérelheti többek között a precíziós orvoslást, és ezzel a betegellátás új korszakát nyitja meg. A mesterséges intelligencia megoldások mielőbbi gyakorlati alkalmazását szorgalmazza a Magyar Alvás Szövetség -, amely logikus lépés az alvás egészségügy területén mindazok számára, akik olyan összefüggéseket keresnek, amelyek segíthetnek előre jelezni az alvással kapcsolatos információkat, sőt a kapcsolódó egészségügyi kockázatokat is annak érdekében, hogy jobban aludjanak az emberek - hangsúlyozza a Magyar Alvás Szövetség közleménye