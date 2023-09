Az egyre népszerűbb utazó Vízi cirkusz Barcsra is ellátogatott a közelmúltban. Az egyik előadást a Szeretet Integrált Szociális Intézmény helyi Együtt-Egymásért Otthonának lakói is megtekintették. A káprázatos produkció, amelyben akrobaták, bohócok, artisták léptek fel, sokakat elbűvölt. A cirkuszművészek látványos zenés produkcióját hatalmas ovációval fogadta a közönség. Az intézmény ellátottjait is megbabonázta a fergeteges élmény; a látottakra napról napra visszatértek, a manézs titkairól részletesen beszámoltak otthon maradt társaiknak.