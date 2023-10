Szeptember 21-én szállt fel a Liszt Ferenc repülőtérről az a repülőgép, amely a marcali úszókat és edzőjüket az Egyesült Államokba repítette. Tizen­nyolc órás utazás után a befogadócsaládoknál töltötték a fiatalok első estéjüket, majd másnap megkezdődött a felkészülés az amerikai versenyre. – Minden reggel nyolctól tíz óráig voltak edzéseink, majd a Bay Clubban lehetőségünk volt jógázni, nyújtani és szárazföldi edzést tartani – mondta el Gadányi Márk.

A megérkezésüket követő napon közös vacsorát, ismerkedési estet szerveztek az úszóklub tagjainak, vagyis sok élményben volt részük, de arra nem számítottak, hogy az egyik bevásárlóközpontban még Jason Momoával is találkoznak. – Az új alkoholos italát reklámozta, persze nem kínált meg minket, de nagyon kedves volt, mert közös képet készíthettünk vele – mondta el a marcali úszó.



Perlakyné Szlavitsek Gizella edzőtől megtudtuk, hogy miután a gyerekek heteken át szorgalmasan készültek az amerikai versenyre, több versenyszámban sikerült az első helyen végezniük. – A mieink az elején nagyon izgultak, de aztán felvették a verseny ritmusát, amerikai társaik pedig végig drukkoltak nekik – mondta. – Az ott mért időkkel a juniorválogatott-versenyen bekerültek volna a legjobbak közé, az egyik csapat edzője meg is jegyezte, hogy maradjunk kint.

A sok edzés mellett jutott idő szerda délutánonként és hétvégenként kikapcsolódásra is. Meglátogattak egy óriási trambulinparkot, jártak az Alcatrazban. Találkoztak egy amerikai sheriffel, akinek az autóját birtokba vehették. Megnézték San Francisco ikonikus jelképét, a Golden Gate hidat, s egy nem mindennapi jelenséget, gyűrűs napfogyatkozást is láttak.

Gadányiné Lutor Mónika, a NivoMed Egyesület alelnöke elmondta: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán szerepeltek sikeresen, így juthatott ki a hat gyermek és edzőjük San Franciscóba.