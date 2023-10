A prevenció népszerűsítése a kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának fontos feladata, ezért is csatlakozik minden évben az „Összefogás az egészségért, küzdelem a mellrák ellen” országos megmozduláshoz, és szervezi meg Kaposváron a mellrák elleni sétát.

Az idén is rózsaszín szalaggal és lufival hívták fel a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára a mellrák elleni séta résztvevői Kaposvár belvárosában. Dr. Neszményi Zsolt főispán köszöntőjében elmondta, hogy a szűrővizsgálatokkal időben, gyógyítható stádiumban észlelhető a prosztatarák és az emlőrák is. Kiemelte, hogy a Népegészségügyi Főosztály küldi ki a szűrésre jogosult 45 és 65 év közötti somogyi nőknek a mammográfiára szóló értesítést. Tavaly 17805-en kaptak levélben értesítést, közülük 4939-en éltek a szűrés lehetőségével. A részvételi arány Somogy vármegyében 2022-ben 27 százalék volt, ez elmarad az országos átlagtól (33 százalék), ezért is különösen fontos a mammográfiás vizsgálat népszerűsítése.

Az emlőrák a világon az első, a magyar nők körében a második leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Magyarországon 2022-ben megközelítőleg 8390 új emlőrákos beteget fedeztek fel a nők körében, melynek 3 százaléka Somogy vármegyében él. Az emlő rosszindulatú daganata az elmúlt évben több mint 2000 nő halálát okozta Magyarországon. Somogy vármegyében emlőrák miatt 58 nő halt meg.

Hazánkban 2002-ben kezdődtek a népegészségügyi emlőrák szűrések, 2003-ban indult országosan a nőgyógyászati méhnyakszűrés, mely vármegyénkben a mammográfiás szűrővizsgálathoz társítva egy időben, egy helyen, a kaposvári kórházban kérhető térítésmentesen a 45–65 éves nők körében.

Lehetőség van a vastagbélrák kiszűrésére is, ami a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés. Leginkább a 40. életév után jelentkezhet, jellemzően 50 és 70 éves kor között a legmagasabb az előfordulási gyakorisága. Vastagbélszűrésre jogosult minden érvényes egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező 50–70 éves életkor közötti nő és férfi, akik az elmúlt két évben nem voltak vastagbéltükrözésen, nem volt széklet immunkémiai vizsgálatuk, és akiknek nincs igazolt vastag-, végbéldaganata és gyulladásos bélbetegsége. A vastagbélszűrésre jogosult személyeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ személyre szóló levélben tájékoztatja.

Házhoz viszik a vizsgálatokat

A kormány a Nemzeti Nép­egészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal karöltve országos kampányt indított „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” címmel a hátrányos helyzetű településeken élők egészségéért. Szűrőbuszok szűrővizsgálatokkal és a prevenciós szolgáltatásokkal várják a lakosságot vármegyénkben is. A településeken az általános szűrőbusz szolgáltatásain túl (nőgyógyászati szűrés, szájüregi szűrés, testösszetétel analizálás) kardiológiai vizsgálatokra, vérnyomásmérésre, vércukor- és koleszterinszint meghatározásra, továbbá csontsűrűségmérés és prosztataszűrés igénybevételére is van lehetőség. Felvilágosító szolgáltatásokkal csatlakozik a szűrőbuszok programjához a kormányhivatal népegészségügyi szakterülete is (életmód,- táplálkozási tanácsadás, dohányzásról való leszoktatás elősegítése).

A szűrőbuszokról részletesen a www.nnk.gov.hu oldalon lehet tájékozódni.