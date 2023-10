A tüdőnek, illetve a helyes légzéstechnikának óriási szerepe van a beszédben, a beszédképzésben. A levegővétel megfelelő technikája felnőttként is fejleszthető, melynek révén javíthatók a beszédhibák is.

Gyöngyösiné Ballér Krisztina logopédus szerint a levegő megfelelő beosztása rendkívül fontos a beszéd szempontjából.

– Sokszor találkozunk gyerekeknél azzal, hogy elfogy a levegőjük egy-egy szó közepén vagy végén, és emiatt megszakad a folyamatos beszéd – mondta a szakember. Mindez még nem feltétlenül jelent beszédhibát, csupán rosszul gazdálkodnak a levegővel. A tüdőből a légzőizmok segítségével áramolhat ki a levegő, ami ha nem működik megfelelően, később beszédhibákhoz vezethet. Ilyen nehézség lehet a dadogás és a hadarás is. Előbbi során az ember egyetlen levegővétellel próbálja meg elmondani a gondolatait, majd elfogy a levegője a beszéd közben, utóbbinál pedig éppen az ellenkezője történik, azaz nagyon felgyorsul a beszédtempó. Ugyan az előbbiek esetében beszélnünk kell pszichés vonatkozásokról is, szerencsére mindkét beszédhiba fejleszthető a légzéstechnika révén, mellyel felnőttként is nagy javulást érhetünk el.

A logopédus szerint rendkívül fontosak a légzőgyakorlatok az óvodás és az általános iskolás gyermekeknél is, utóbbiak körében elengedhetetlen az olvasásórák előtti gyakorlás. Ha a gyermek nem tanulja meg a szabályos ki- és belégzés technikáját, problémái lehetnek a későbbiekben. A levegővel való helyes gazdálkodás elsajátítása azonban komplex feladat. – Kétfajta technikát, a mellkasi és a hasi légzést különböztethetjük meg – tette hozzá a logopédus. – A foglalkozásokon azonban inkább a hasi légzést tanítjuk, ugyanis annak révén tudunk jobban gazdálkodni a levegővel. Érdekesség, hogy a nők többnyire mellkasi légzéssel, a férfiak pedig jellemzően hasi légzéssel veszik a levegőt.

Gyöngyösiné Ballér Krisztina szerint a logopédusok és a beszédtechnika-tanárok is sokat segíthetnek a megfelelő levegővétel kialakításában, melyet otthon is gyakorolhatnak az érintettek.Gy. Zs.