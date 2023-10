Az ausztrál konyhai gépeket kínáló Sage most két recepttel szeretne kedveskedni azoknak, akik kedvelik a sütőtökből készült finomságokat.

Sütőtök krémleves

A sütőtök krémleves gyorsan és egyszerűen elkészíthető, ha van otthon kéznél egy pépesítésre is használható botmixer vagy turmixgép. Elkészítéséhez 1 kg sütőtökre, 2 gerezd fokhagymára, 2 darab kis méretű vöröshagymára, 3 darab sárgarépára, 3 darab közepes méretű krumplira, 1 zellerre, növényi olajra, leveskockára, egy csipet borsra és gyömbérre, illetve 80 ml, maximum 30%- os főzőtejszínre van szükség.

Kezdésként először is egy nagy edényben fel kell melegíteni két evőkanálnyi növényi olajat. Ezt követően hozzá kell adni az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát. Körülbelül öt percen keresztül párolni kell őket, mígnem üvegessé nem válnak. Miután ez megtörtént, hozzá lehet adni a kimagozott, felszeletelt sütőtököt. Egy kis ideig magas hőfokon szükséges őket főzni, ezután pedig közepes hőmérsékleten ajánlott folytatni a főzést. Következő lépésben a leves alaplevének elkészítéséról szól. Ehhez a leveskockát egy liter vízbe kell tenni, majd hozzá kell adni a megmosott, meghámozott, apróra vágott répát és krumplit. Ezután a főzésben lévő sütőtökhöz szükséges önteni az alaplevet, majd legalább húsz percig ajánlott folytatni a főzést. Végül pedig ízlés szerint javasolt fűszerezni a levest sóval, borssal, gyömbérrel. Nem szabad elfeledkezni továbbá a főzőtejszínről sem. Miután ezek a hozzávalók is belekerültek az edénybe, még további 5 percig főzni kell a levest. A minél lágyabb textúra érdekében utolsó lépésként még össze kell turmixolni a levest kézi mixerrel, vagy turmix géppel. Tálalásához pirított tökmag, vagy kenyérkocka is felhasználható. A tetszetősebb látvány érdekében azonban akár petrezselyem levéllel is díszíthető.