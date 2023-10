A beruházásoknak – főként a vasútinak – a helyiek is nagyon örülnek. Sinkovics Sándorné az ünnepség előtt lapunknak elmondta, ráfért már a felújítás a régi épületre. Havonta többször utazik vonattal és nem mindegy milyen környezetben várakozik. Egy másik helybéli Brunner Péter elmondta, nagyon romos volt a vasútállomás, ezért jó, hogy végre korszerűsítették.

Nem zárják be a vonalat A mernyei vasútvonalon naponta 17 személyvonat közlekedik. Szerelvényenként átlagosan 10-20 ember száll fel a vonatra. Tavaly több mint 24 ezer utazót regisztráltak Mernyénél, de idén augusztusig is meghaladta már a 11 ezret. Az ünnepségen Witzmann Mihály kiemelte, két hónappal ezelőtt Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője személyesen látogatott el a mernyei vasútállomásra és videót készített arról, hogy a mernyei vasútvonal és az épület is bezár. Ilyen tervei sem a kormánynak, sem a vasúttársaságnak nincsenek – tette hozzá a politikus.