Online formában is meg lehet emlékezni az elhunytakról. A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) napokkal ezelőtt indított el egy internetes felületet, melyen keresztül az emlékezők virtuális gyertyát gyújthatnak és legfeljebb 200 karakternyi üzenetet is írhatnak. Somogyban elsőként Barcson és Siófokon éltek ezzel az új lehetőséggel.

Varga József az MTFE elnöke lapunknak elmondta, a temetkezési szakmában ilyen jellegű kezdeményezés eddig még nem volt, elsőként az egyesületük indította el az internetes megemlékezést. – Ennek az előzménye három évvel korábbra nyúlik vissza, amikor elindítottuk az országos mindenszenteki mécsesgyújtást – emelte ki Varga József. – A hagyományos gyertyagyújtást azért hívtuk életre, hogy a kegyeleti kultúrát szem előtt tartsuk, és megőrizzük a szokásainkat. Somogyból az egyik kaposvári és a nagybajomi temető is csatlakozott a programhoz. Mindenhol sokan, gyerekek, családok kapcsolódtak be és lobbantottak lángra egy-egy mécsest. Ezt az eseményt idén november elsején is megtartjuk majd. Viszont sokan vannak, akik elköltöztek másik városba, vagy országba és nem biztos, hogy haza tudnak jönni ilyenkor, ezért döntöttünk úgy, hogy online megemlékezést is szervezünk – tette hozzá az MTFE elnöke.

Varga József arról is beszélt lapunk, a hagyományos „offline” gyertyagyújtási programra az ENSZ égisze alatt működő temetkezési szolgáltatók világszervezete is felfigyelt és a nemzetek kegyeleti kultúráját bemutató jövő évi kiadványba is bekerül majd.