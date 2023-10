Azóta jó élményekkel gyarapodott, mert jó emberek élnek Somogyban, és jó vezetőkkel tudott együtt dolgozni, mondta azon a sajtóbeszélgetésen, ahol utódja is bemutatkozott a kormányhivatal nagytermében. Wéber Antal már somogyinak, kaposvárinak érzi magát, és egy ideig itt is fog élni, mondta. A legbüszkébb arra, hogy a vezetői pályafutása során bevetés alatt egy tűzoltó sem sérült meg súlyosan, és ezt fontosnak tartja egy olyan hivatásban, ahol az emberek minden pillanatban veszélyben vannak a munka közben. Nem szakad el a szakmától, ami számára nemcsak hivatás, de életforma is. Már felvették a kaposvári tűzoltók nyugdíjas klubjába, de belép egy önkéntes tűzoltó egyesületbe is, mondta jó kedéllyel.

Utódja, Krám István tűzoltó ezredes, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság újonnan kinevezett igazgatója az Alföldről érkezett. 2000 szeptemberében kezdte a hivatásos szolgálati pályafutását Békés vármegyében, az édesapjával öt éven át egy helyiségben. Csongrád-Csanád vármegyében volt polgári védelmi kirendeltségvezető, tűzoltóparancsnok-helyettes Hódmezővásárhelyen, és polgári védelmi felügyelő Szentesen. Az eddig ledolgozott 23 éve alatt 14 évet vezetői beosztásban töltött. A ranglétra alján kezdte, és számára szakmai kihívás, bizonyítási lehetőség és óriási vezetői felelősség az új pozíciója. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden tagjára számít, de azok is számíthatnak rá, tette hozzá az új igazgató, aki még ismerkedik Somoggyal.