Somogy termeli a legtöbb hulladékot az országban, Pest környéke csak utánunk következik. Az öt legtöbb hulladékot termelő település között rögtön a második helyen van Balatonmáriafürdő, ahonnan a 2021-es adatok alapján 1368 tonna szemetet szállítottak el. Ez azt jelenti, hogy 1620 kilogramm szemetet termelt egy lakó tavalyelőtt, csakhogy az állandó lakosokra vetítve jön ki a számítás, ami Galácz György polgármester szerint hibás adat. – Több mint 3200 ingatlan található Balatonmáriafürdőn, amely nyilvánvalóan jóval több nyaralót jelent, mint a 844 bejelentett állandó lakos – mondta a polgármester. Felhívta a figyelmet, a nyári időszakban jóval többen tartózkodnak a településen, mint amennyien állandó lakhelyüknek választották Balatonmáriát.

A lista következő helyén Zamárdi áll 3342 tonna szeméttel, ez személyenként 1254 kilót jelent. Csákovics Gyula polgármester szerint ez a szám egy pozitív mutató. – Nagy a település és jelentős méretű a nyaralóövezet is. Nyilvánvaló, hogy ez a szemét nem a téli időszakban keletkezik, hanem a szezonban, ami a nyaralóvendégek és a nyaralóingatlanok számából adódóan magas – mondta a polgármester. A nagy mennyiségű hulladék a parton is megjelenik, tette hozzá. – Tonnaszám szedünk össze szemetet heti szinten a szezonban, éppen ezért évekkel ezelőtt vásároltunk egy tömörítő gépet, amivel összetömörítjük a szabadstrandról összegyűjtött hulladékot. S mivel az elszállítás, az összegyűjtés jelentős költséget jelent számunkra, ezért is vezettük be néhány éve a fizetős parkolást. Mert a szabadstrandról nem volt bevételünk, csak a szemetet szedtük az egynapos turisták után – magyarázta Csákovics Gyula.



Egyre több a keletkező hulladék

Az öt legtöbb hulladékot termelő település között található még Balatonfenyves is, ahonnan 2021-ben 2585 tonna, azaz személyenként 1140 kiló szemetet gyűjtöttek össze. – Azért van Balatonfenyves a nagy szeméttermelők között, mert nagy a közigazgatási területünk. A Balaton déli partján Siófok és Fonyód után a harmadik legnagyobb – mondta Lombár Gábor polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a közterületek rendben tartása során tapasztalják, hogy egyre több a keletkező hulladék a településen. Ez a sok érkező turistából is adódik, de abból is, hogy az üdülők aránya magas: 2300 az állandó lakos és 8 ezer az üdülőtulajdonos.



Fotó: Lang Róbert