Ingyenes autó-ellenőrzés és látásvizsgálattal készül a téli hónapokra a rendőrség

Ingyenes látásvizsgálat és autó-ellenőrzés, valamint közlekedési akciók is várják a lakosokat október tizen­nyolcadikától december harmadikáig. Idén is megrendezi a Látni és látszani kampányt az Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága, Somogyban is várják az érdeklődőket különböző programokkal.

Góz Lilla

Fotó: Lang Robert Kaposvar

Az őszi időszak jellemzője a későbbi napkelte és az egyre korábbi sötétedés, amelyek együtt rontják a biztonságos közúti közlekedés feltételeit. Minden évben elindítja a rendőrség Látni és látszani kampányát, melynek során ingyenes járműátvizsgálást, illetve szemvizsgálatot kínálnak a lakosságnak. Somogyban a nyitónapon egy nagybajomi, egy siófoki autószerviz és egy kaposvári optikai szaküzlet csatlakozott a programhoz. Utóbbi második alkalommal vesz részt a kampányban. – Az ingyenes szemvizsgálatot optometrista szakember végzi – mondta Erdősné Bódis Marianna, az Optic World Exclusive üzletvezetője. – Azt tapasztaljuk, hogy már a középkorosztálynál is jelentkezik, hogy hol a közel-, hol a távollátásuk nem túl éles. Nagybajomban ingyenes fényszóró-ellenőrzésre várták az autósokat. – Ha lehetséges, a beállítást is azonnal elvégezzük, ha viszont komolyabb a gond, akkor javaslatot teszünk az elvégezendő munkára – mondta Meló Sándor, a Meló Autószerviz tulajdonosa. Hozzátette: azt tapasztalják, hogy idős a hazai járműpark és sokszor szakszerűtlen a fényszórójavítás. Szinte elvétve találnak olyan gépjárművet, amellyel ne lenne gond. – Sokan használnak kiegészítő LED-es fényszórókat, amelyet nem is szabadna beépíteni – tette hozzá. Fizetni se kell Több szervizben lehetőség van az akkumulátor, a gumiabroncsok, a fékrendszer, az ablaktörlő állapotának ellenőrzésére is. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a Látni és látszani 2023 országos akció célja, hogy világossá váljon a baleset-megelőzés területén a szereplőkre háruló felelősség: a vezető fizikai állapota, látása és gépjárműve műszaki kondíciója fontos alapja a biztonságos közlekedésnek. A láthatóságra az autósok mellett a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is érdemes figyelniük, mert a biztonságuk alapja az is, hogy a forgalom többi résztvevője időben észrevegye őket. A folyamatosan bővülő ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokról a www.latnieslatszani.hu honlapon lehet tájékozódni.

