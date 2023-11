A figyelemfelhívó plakátokkal közel 4500 köznevelési intézmény diákjait szólítják meg a szervezetek. 2023. november 15-én mutatta be a sajtó munkatársainak dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, dr. Novák Krisztina jogvédelmi biztos, valamint Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója. Mind az NMHH által fenntartott online segítségnyújtó szolgálat, az Internet Hotline, mind a BM Integrált Jogvédelmi Szolgálata célul tűzte ki a gyermekek védelmét, hogy az őket ért sérelmes helyzeteket minél gyorsabban orvosolják és a leghatékonyabb segítséget ajánlják, ki-ki a maga eszköztárával élve. A társadalom minden tagjának felelőssége, hogy a gyermekeket az online térben is megvédje. A két szervezet közötti, 2023 augusztusa óta fennálló együttműködést az a közös küldetés hívta életre, hogy a gyermekek számára valódi védőhálót tudjanak biztosítani. Ennek első eleme a most induló plakátkampány, amellyel a gyermekeket szeretnék elérni: tudatosítani bennük, hogy az őket megillető jogok online is érvényesek és biztatni őket arra, hogy bátran merjenek kérdezni, szólni, jelezni, ha úgy érzik, bajba kerültek vagy sérelem érte őket a digitális térben. A fiatalok azonban csak akkor tudják azonosítani a veszélyes online helyzeteket, valamint akkor képesek felismerni, hogy mikor lenne érdemes egy felnőtthöz vagy egy segélyszolgálathoz fordulniuk, ha tisztában vannak a jogaikkal és azzal, hogy ezek online is megilletik őket. A plakátok nyolc pontban hívják fel a figyelmet az online visszaélés alapjául szolgáló helyzetekre, így többek között azt erősítik a gyermekekben, hogy senki nem bánthatja őket, még online sem, senki nem közösítheti ki őket, hiszen mindannyian egyformán értékesek, és senki nem kérhet tőlük olyat, például intim felvételt, ami számukra kellemetlen vagy amit nem akarnak megtenni. Az Internet Hotline tapasztalatai szerint ezek mind-mind olyan szituációk, amikkel a gyermekek rendszeresen találkoznak, és létfontosságú, hogy tudják, nincsenek egyedül, bátran kérhetnek segítséget. Mindkét szervezet bízik abban, hogy a plakátokon szereplő üzenetek beépülnek a gyermekek mindennapjaiba – akár szünetről szünetre, akár a büfében sorban állva vagy az aulában gyülekezve – eljutnak a gyermekekhez, hogy később, ha tényleg baj van, ha segítségre van szükségük, már tudják, hogy láttak egy plakátot, olvastak egy üzenetet, amiből bátorságot meríthetnek, így találva megoldást problémájukra az IH és az IJSZ munkatársainak segítségével.